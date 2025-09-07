　
台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有一名來台灣打工度假的日本人表示，台灣女友跟他說，「朋友邀我去參加婚禮，你要一起去嗎？」讓他驚呆，因為在日本，只有收到邀請函的人才能參加。貼文曝光後，掀起大批台灣網友熱烈討論，甚至歪樓到婚宴必吃料理，笑翻一票人。

該名網友在Threads表示，當女友邀他一起出席朋友婚禮時，他直接滿頭問號，因為在日本，只有收到邀請函的人才能參加，「而且被邀請的一方，沒有可以再帶其他人去的選項！」可以攜伴參加婚禮，這讓身為日本人的他很驚訝。

不少台灣網友看到後，立刻指出這在台灣很常見，「通常會問要不要攜伴，一起去是正常的。」也有人解釋，對台灣人來說，這代表願意把另一半介紹給朋友，是融入交友圈的重要時機。還有人直呼，「去去去，道地的台灣人都是這樣子，人多一點比較容易聊天介紹。」

不過留言區很快就歪樓，「如果是南部流水席（應為辦桌），一定要去！記住！流水席，一定要去！」「不認識沒關係，你只要認識紅蟳米糕就好」、「突然好想吃辦桌，要吃大蹄膀周圍邊邊有一圈筍絲的那個，還有紅蟳米糕，還有炸湯圓」、「記得看一下有沒有花好月圓這道菜，這很重要（？）」、「拜託魚翅羹一定要外帶。」

09/06 全台詐欺最新數據

婚禮文化差異外籍男友熱議台灣

