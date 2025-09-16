新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

▲陳信吉耳鼻喉科診所宣布永久歇業。（圖／翻攝自Google maps）



記者曾羿翔／綜合報導

新北市中和區知名的「陳信吉耳鼻喉科診所」突於近日無預警宣布永久停業，原因令人震驚與不捨，主治醫師陳信吉因突發疾病於9月15日不幸辭世。消息一出，社區民眾與長年病患紛紛表示哀悼，悼念這位深受信賴與敬重的在地良醫。

診所於門口張貼公告，證實陳醫師驟逝，並表示診所將不再提供醫療服務，未來若家屬安排弔唁事宜，將另行公告通知。診所同時感謝多年來病患的支持與信任，並祝福所有人健康平安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳信吉醫師溫和態度與細心問診深獲病患信賴。（圖／翻攝自Google maps）



陳信吉醫師長年行醫於中和，因溫和態度與細心問診深獲病患信賴，Google評論高達4.3顆星。消息傳出後，不少民眾湧上網路與社群平台表達哀悼之情，有人感嘆「從小看到大」、「陳醫師一路好走，無病無痛，謝謝您」、「孩子看病也都是找他」、「陳醫師，看到您逝世的消息，國一兒子哭很慘，我們心中很是不捨」、「最溫暖的醫師」、「醫者仁心，謝謝陳醫師照顧每位病人」，更有人感念陳醫師對家庭三代的照顧，感謝他多年來的無私奉獻。

目前診所暫未公布追思或公開悼念時間，院方僅表示會再張貼公告，提醒有心弔唁的民眾密切留意。