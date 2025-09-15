不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

▲有網友表示，他同事特地掛號去耳鼻喉科挖耳屎。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／鏡週刊

有網友在社群平台Threads發文表示，「聽到同事說可以去耳鼻喉科挖耳朵，這是認真的嗎？」貼文一出立刻掀起討論，目前累計115.2萬人瀏覽，1.8萬人按讚。

許多網友留言分享親身經歷，「我去挖過，海水跑進去，耳朵完全聽不到聲音，後來醫生吸出一堆耳屎，波的一聲，耳朵瞬間暢快」；有人認為自己用棉花棒永遠挖不乾淨、有風險；有人則表示自己也是第一次知道耳鼻喉科有幫忙清耳垢的服務「原來可以這樣喔！」

底下也有醫師現身說法，表示更希望民眾不要隨意自行挖耳朵，因為「有些人會把耳屎推得又深又緊，然後很難處理又痛。」尤其是孩子的耳道比較敏感、自行操作風險更高。

新北市「林口微笑親子耳鼻喉科診所」曾發布影片提醒民眾「耳垢不要亂挖，請交給專業的。」貼文提到：「夾耳垢這件事情，就像開車一樣，你以為是日常再平凡不過的事，卻有可能一個不小心，造成嚴重的後果。」外耳道若因為過度或不當清理，可能引發慢性外耳道炎、破皮、急性發炎，甚至耳膜意外損傷。

診所指出，在正常情況下，耳垢會隨著咀嚼或開口說話時外耳道震動慢慢往外移動，像頭皮屑一樣自然脫落，並不需要刻意清除。遇到耳垢非常黏、阻塞情況，醫師通常會先用軟化劑（耳滴）處理，再用專業工具清除較安全。



