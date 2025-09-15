　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

▲耳鼻喉科,挖耳屎,耳朵。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲有網友表示，他同事特地掛號去耳鼻喉科挖耳屎。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／鏡週刊

有網友在社群平台Threads發文表示，「聽到同事說可以去耳鼻喉科挖耳朵，這是認真的嗎？」貼文一出立刻掀起討論，目前累計115.2萬人瀏覽，1.8萬人按讚。

許多網友留言分享親身經歷，「我去挖過，海水跑進去，耳朵完全聽不到聲音，後來醫生吸出一堆耳屎，波的一聲，耳朵瞬間暢快」；有人認為自己用棉花棒永遠挖不乾淨、有風險；有人則表示自己也是第一次知道耳鼻喉科有幫忙清耳垢的服務「原來可以這樣喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下也有醫師現身說法，表示更希望民眾不要隨意自行挖耳朵，因為「有些人會把耳屎推得又深又緊，然後很難處理又痛。」尤其是孩子的耳道比較敏感、自行操作風險更高。

新北市「林口微笑親子耳鼻喉科診所」曾發布影片提醒民眾「耳垢不要亂挖，請交給專業的。」貼文提到：「夾耳垢這件事情，就像開車一樣，你以為是日常再平凡不過的事，卻有可能一個不小心，造成嚴重的後果。」外耳道若因為過度或不當清理，可能引發慢性外耳道炎、破皮、急性發炎，甚至耳膜意外損傷。

診所指出，在正常情況下，耳垢會隨著咀嚼或開口說話時外耳道震動慢慢往外移動，像頭皮屑一樣自然脫落，並不需要刻意清除。遇到耳垢非常黏、阻塞情況，醫師通常會先用軟化劑（耳滴）處理，再用專業工具清除較安全。


更多鏡週刊報導
耳屎很重要！醫建議別自行開挖　恐釀5種傷害
香菜控集合！全聯推「香菜風味馬卡龍」　網友試吃心得曝光
TikTok「不賣就禁」期限將至！川普放話：看中國要怎麼做

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵北檢正面曝
全台首例！向Meta求償1167萬
快訊／大陸對輝達啟動反壟斷調查！
快訊／龔益霆首度現身！畫面曝光
林哲瑄曝4月受傷萌生退意　首度回應「801事件」再被提起
楊貴媚、陳庭妮槓龜！　金鐘女主角入圍「破例加一位」評審揭原因
TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／嘉義縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

內湖IKEA目擊「赤腳躺床」！男子癱超爽滑手機　他看傻：吐了

北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約嘆：懂水就知水有多深

妹子iPhone輸入「我的嫩」　下秒超噁！果粉一試嚇壞：被性騷擾

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」！偷拍照片全看傻：完全不理解

不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」　10/15記得刷帳戶

淡江大橋明天合龍　業者臉書攬客賣限量船票觀賞惹議

萬人連署國高中改10點上課　全教總：需討論整體配套

國高中改「10點上課」？網揭現實狀況嘆：家長和孩子真的可憐

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

快訊／嘉義縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

內湖IKEA目擊「赤腳躺床」！男子癱超爽滑手機　他看傻：吐了

北藝大「藝大書店」熄燈！突被通知不續約嘆：懂水就知水有多深

妹子iPhone輸入「我的嫩」　下秒超噁！果粉一試嚇壞：被性騷擾

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」！偷拍照片全看傻：完全不理解

不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」　10/15記得刷帳戶

淡江大橋明天合龍　業者臉書攬客賣限量船票觀賞惹議

萬人連署國高中改10點上課　全教總：需討論整體配套

國高中改「10點上課」？網揭現實狀況嘆：家長和孩子真的可憐

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

亞洲職棒交流賽／三國啦啦隊首次同台　韓國女神金吉娜、金海莉分享初體驗

快訊／爆下藥性侵知名女星！龔益霆抵達北檢正面曝　沉默不語

逃兵入圍金鐘獎　威廉「是這陣子最開心的事」

首屆新竹政策黑客松登場　總獎金50萬元邀青年腦力激盪

林姓調查員涉違個資法與洩密罪　台南地院裁准10萬元交保

出道23年…張鈞甯首入圍金鐘女主角！柯佳嬿又跟楊謹華在死亡之組

台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」冠軍曝光

林哲瑄引退！范國宸大爆哭　「豪朋游」化身大禮搞笑登場

劉品言好孕連發！首入圍金鐘主持人　嗨翻發聲「美美的帶球走上紅毯」

生活熱門新聞

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

可能有颱風！　最快生成時間曝

西門町賣大雕燒　標榜台灣伴手禮！他怒檢舉：真的超噁

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」全不挺

女兒怒討壓歲錢！媽悲嘆留2間房：教育失敗

第一名店董事長過世！　享壽86歲

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

更多熱門

相關新聞

國高中改「10點上課」？網曝現實面：真的可憐

國高中改「10點上課」？網曝現實面：真的可憐

近期有民眾於「公共政策網路參與平台」提案，讓國高中上課時間延後到上午10時，並且於16時下課，該案截至目前，已有逾萬人附議，突破附議門檻。對此，電商企業家486先生今（15）日在臉書詢問網友意見，有網友指出台灣的狀況直言怎麼改都沒用，「現在家長和孩子真的可憐」。

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」全不挺

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」全不挺

蔡詩萍大方曬愛女美照！他喊：根本是女團

蔡詩萍大方曬愛女美照！他喊：根本是女團

台電標案爭議！　預算暴增65億遭疑護航廠商

台電標案爭議！　預算暴增65億遭疑護航廠商

機車過戶驗車遭刁難！監理站：方向燈應為橘色

機車過戶驗車遭刁難！監理站：方向燈應為橘色

關鍵字：

Threads耳鼻喉科挖耳朵鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面