ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

▲桃園市涂姓男子今年3月間身體不是到中壢區某醫院掛急診，治療過程卻情緒失控將3名醫護人員徒手毆打成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

Icu醫師陳志金經常在粉專分享過往病例，當年還是實習醫師的他，遇到一名氣質優雅的中年婦女住院動手術，在做入院病歷時，對方卻頻頻眨右眼。他當時納悶病患為何要一直使眼色，對方才解釋自己半邊顏面痙攣，「她告訴我，這個症狀讓她總是被誤以為是在對別人眨眼或『抛媚眼』」，這讓陳志金笑呼，「下次如果遇到有人莫名向你眨眼睛的時候，也要想想，他可能也是很無奈。」

陳志金回想28年前的住院病例，他在問該名氣質優雅的中年婦女病史時，對方邊說話邊一直眨著右眼，「我有點疑惑了，她是有高血壓、糖尿病，但是不想讓她的家人知道嗎？要不然，為什麼要一直給我『使眼色』？」

對方看出他的疑惑，便指著自己眨動的右眼坦承，「我就是因為這個住院的」、「就是這樣，當我在說實話的時候，別人會以為我在說謊…」他當時以為是妥瑞氏症，病人則淡定糾正，「半邊顏面痙攣，Hemifacial Spasm。」

病人主動科普，「臉上這一邊的肌肉會不自主、規律性收縮或抽搐……醫生說，是因為我的第七對腦神經受到腦動脈壓迫所導致。」至於手術，她笑說，「猜猜看？」阿金半開玩笑回：「用個什麼把動脈和神經隔開？」答案正是「後顱窩顏面神經血管減壓手術」，以「鐵氟龍」墊片分離血管與神經。

她又解釋，第七對腦神經遭動脈搏動「拍打」，導致臉部肌肉不自主抽搐，甚至影響社交與職涯，「她告訴我，這個症狀讓她總是被誤以為是在對別人眨眼或『抛媚眼』（她真的用這個詞），造成男性同事、陌生人的尷尬，女性同事的不悅」，不僅影響她的社交生活，也影響事業，才提起勇氣來接受手術。

陳志金因此有感而發，「我們的人生也是如此，有些人、有些事，也是這樣三不五時、不斷的、拍打著我們，造成我們的困擾、和難過」，這時可以考慮，在這些人、這些事，和我們之間「放一個墊片」將它們隔絕。最後他笑呼，「下次如果遇到有人莫名向你眨眼睛的時候，也要想想，他可能也是很無奈。」

09/15

589 1 8885 損失金額(元)

醫師病人病例病史陳志金顏面痙攣

