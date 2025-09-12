喉嚨異物感！　嘉榮耳鼻喉科施凱翔解析扁桃腺結石現象

▲▼ 嘉榮耳鼻喉科成功處理扁桃腺結石，施凱翔醫師提醒小症狀也不可忽視 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一位37歲張小姐，因多日反覆出現喉嚨異物感及自覺喉嚨卡卡的不適感，日前前往臺中榮民總醫院嘉義分院耳鼻喉科就診，經醫師施凱翔檢查發現為「扁桃腺結石」。施醫師在門診使用簡易器械為患者取出結石後，張小姐的症狀立即獲得明顯改善，讓她終於擺脫長久以來的不適，重拾健康與安心。

嘉榮耳鼻喉科醫師施凱翔指出，扁桃腺結石是因食物殘渣、細菌或分泌物堆積在扁桃腺隱窩中，隨時間逐漸鈣化形成小硬塊，患者常會出現喉嚨卡卡、吞嚥困難或異物感，有時還會伴隨難聞口氣，雖然大多屬於良性問題，但若忽視不處理，可能引發反覆扁桃腺發炎，甚至造成感染與併發症，醫師也強調，有些結石體積雖小，卻可能因位置關係導致嚴重不適，絕對不容輕忽。

施醫師針對治療方式說明，小型扁桃腺結石可於門診利用簡易器械取出；若結石較大、反覆生成或合併頻繁發炎，則可能需要考慮進一步外科手術治療。此外，日常生活的預防也相當重要，包括保持良好的口腔衛生習慣、飯後漱口、規律刷牙、多喝水並避免菸酒刺激，都能降低結石形成的機率，若患者經常感覺喉嚨異物或長期有口臭問題，建議及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

施凱翔醫師提醒，許多患者會因症狀輕微而選擇自行忽略，甚至有人誤以為只是單純喉嚨發炎而自行服藥，結果導致病情反覆惡化，施醫師呼籲，切勿自行擠壓或使用偏方清除，以免造成二度感染或形成傷口，透過正確的醫學診斷與治療，不僅能有效去除結石，更能避免日後反覆發作，此次案例提醒民眾，喉嚨不適並非單純小問題，背後可能隱藏扁桃腺結石或其他疾病，若能及早發現並接受治療，不僅能恢復生活品質，更能避免長期的健康風險。