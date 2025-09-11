　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

▲▼青山診所賣史蒂諾斯說自費處方箋案，負責醫師陳維礎。（圖／記者劉昌松攝）

▲青山診所負責醫師陳維礎涉嫌與兒子接力販售假處方箋牟利。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市青山診所主持醫師陳維礎，涉嫌從2019年起，造假病患就診紀錄，開立管制藥品史蒂諾斯處方箋，以每張300元或400元價格，賣給需要的民眾去藥局領藥，陳維礎生病無法看診後，由不具醫師資格的兒子陳大偉接手看假診，同時詐領健保補助，光是有單據可查的2年內，就獲利超過267萬元。

史蒂諾斯(Stilnox)是台灣失眠患者常使用的短效型安眠藥，因內含第四級毒品佐配眠(zolpidem)等鎮靜成分，有夢遊、夢中駕駛或進食等危險副作用，須由醫師實際為病患本人進行診斷後，再開立處方箋使用。

但是位於中山區林森北路上的青山診所，平均1個月就會開出數百張的史蒂諾斯自費處方箋，明顯超乎常情，經台北市衛生局稽查懷疑有假看診弊端，函送台北地檢署偵辦，由檢察官指揮警調單位展開偵辦，並在2024年間發動至少2波搜索約談。

起訴指出，現年80多歲的陳維礎從2019年開始，冒用病患名義或製造不存在的假病患掛號，一方面藉此詐領健保補助點數，一方面把隨意開出的處方箋轉售牟利，2023年11月間，陳維礎生病後，改由不具醫師資格的兒子陳大為接手，繼續以相同手法看假診。

由於犯罪時間久遠，檢察官根據2023年到2024年所查得單據，估算陳維礎、陳大偉父子開出約4500張假處方箋，獲利至少267萬餘元，分別涉嫌販賣四級毒品、偽造文書、詐欺取財、偽造文書、違反《醫師法》等罪嫌，因此依法將陳氏父子與轉售處方箋的3名共犯一併起訴

同案16名協助假看診或出借健保身分的民眾獲得緩起訴處分，條件式繳庫20萬元到5千元不等，另外當初傳出疑似配合陳維礎犯行的診所郭姓醫師，以及蕭姓藥局負責人，因為犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鬼門要關了」3生肖翻紅　9禁忌一次看
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

掛羊頭賣狗肉！金門棋牌發展協會暗營職業賭場　警攻堅逮5人

穿越涵洞被車撞！現場只有「三角形警告標誌」婦獲國賠140萬

知名畫家畫室暴斃！小三許願「定情物放靈柩」　正宮崩潰提告

老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

民和國中棒球隊車禍8人輕重傷　議員牽線物理治療所暖心支援復健

仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

配到4張台積電股票要先付64萬？　車手上工首日被逮下場慘了

高雄又有良田被毀！半夜驚見「黑網卡車」頻繁進出　現場慘況曝

台股狂漲！醫後悔「當年拒買台積電」選婚戒：少女心代價好貴

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

社會熱門新聞

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

即／顏寬恒貪汙案二審宣判　維持原判8年4月

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

驚悚畫面曝！休旅疑藏毒撞幼園　駕駛死亡另2傷　

即／「台灣臀后」本人現身了！連同1男被移送

台灣臀后IG悄悄復活　追蹤人數多6千

即／國鼎董座夫婦掏空公司5千萬遭起訴！

顏寬恒二審仍判8年4月！怒轟：執政者打擊異己

老師制止學生抽菸反被打　法院判賠2.2萬

館長遭槍擊案寶和會大哥判無罪！理由曝光

更多熱門

相關新聞

江祖平案疑涉管制藥物　石崇良喊「嚴查嚴處」

江祖平案疑涉管制藥物　石崇良喊「嚴查嚴處」

女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，更引發管制藥物流通作為迷藥的爭議。衛福部長石崇良今（9）日回應「絕對嚴查嚴處」，已經請地方政府先行了解使用管制藥品為何、如何取得，再依照結果檢視相關管制是否有要再強化的地方。

奪命瞬間曝！無良女吞安眠藥撞死花蓮婦

奪命瞬間曝！無良女吞安眠藥撞死花蓮婦

醫療院所熄燈潮？大東後繼無人　中醫診所1.58億出售

醫療院所熄燈潮？大東後繼無人　中醫診所1.58億出售

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退

家數比超商多！他想進場「開這店」　網1原因勸退

彰化冒牌牙醫執業28年　幫裝假牙下場曝

彰化冒牌牙醫執業28年　幫裝假牙下場曝

關鍵字：

史蒂諾斯安眠佐配眠處方箋病歷看診診所藥局四級毒品管制藥品醫師法毒品危害防制條例

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面