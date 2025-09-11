老醫生偷賣安眠藥處方箋給毒蟲「1張400」　密醫兒接手賺黑錢

▲青山診所負責醫師陳維礎涉嫌與兒子接力販售假處方箋牟利。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市青山診所主持醫師陳維礎，涉嫌從2019年起，造假病患就診紀錄，開立管制藥品史蒂諾斯處方箋，以每張300元或400元價格，賣給需要的民眾去藥局領藥，陳維礎生病無法看診後，由不具醫師資格的兒子陳大偉接手看假診，同時詐領健保補助，光是有單據可查的2年內，就獲利超過267萬元。

史蒂諾斯(Stilnox)是台灣失眠患者常使用的短效型安眠藥，因內含第四級毒品佐配眠(zolpidem)等鎮靜成分，有夢遊、夢中駕駛或進食等危險副作用，須由醫師實際為病患本人進行診斷後，再開立處方箋使用。

但是位於中山區林森北路上的青山診所，平均1個月就會開出數百張的史蒂諾斯自費處方箋，明顯超乎常情，經台北市衛生局稽查懷疑有假看診弊端，函送台北地檢署偵辦，由檢察官指揮警調單位展開偵辦，並在2024年間發動至少2波搜索約談。

起訴指出，現年80多歲的陳維礎從2019年開始，冒用病患名義或製造不存在的假病患掛號，一方面藉此詐領健保補助點數，一方面把隨意開出的處方箋轉售牟利，2023年11月間，陳維礎生病後，改由不具醫師資格的兒子陳大為接手，繼續以相同手法看假診。

由於犯罪時間久遠，檢察官根據2023年到2024年所查得單據，估算陳維礎、陳大偉父子開出約4500張假處方箋，獲利至少267萬餘元，分別涉嫌販賣四級毒品、偽造文書、詐欺取財、偽造文書、違反《醫師法》等罪嫌，因此依法將陳氏父子與轉售處方箋的3名共犯一併起訴

同案16名協助假看診或出借健保身分的民眾獲得緩起訴處分，條件式繳庫20萬元到5千元不等，另外當初傳出疑似配合陳維礎犯行的診所郭姓醫師，以及蕭姓藥局負責人，因為犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。