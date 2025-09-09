被控毒害30名病患「只為炫耀搶救技術」　法麻醉醫堅不認罪

▲法國一名麻醉科醫師，被指控蓄意害患者心臟驟停，導致至少12人死亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

法國53歲麻醉科醫師佩西耶（Frédéric Péchier），被指控蓄意毒害30名病患，最終導致其中12人死亡，只為了展現自己的急救技術，並且傷害與他有衝突的同事。此案9日在東部貝桑松市（Besançon）開庭審理，被檢方形容為「法國司法史上史無前例」的醫療犯罪。

BBC、衛報等外媒報導，佩西耶被一些同事視為「很有天賦的麻醉科醫師」，2008至2017年在當地2間大型醫療中心執業期間，卻疑似竄改同事開立的靜脈注射藥物，刻意引發病人心臟驟停，只為了趁機介入展現急救技術，並且抹黑同事。

檢察官說，「每次心臟驟停發生時，佩西耶總是第一個出面應對。他總是知道解決辦法。」受害者年齡從4歲到89歲不等，包括一名在例行扁桃腺手術中，2度心跳停止的4歲男童。

▲佩西耶否認所有指控。（圖／達志影像／美聯社）



第一起死亡案例發生於2008年，一名53歲患者接受例行腎臟手術，卻心跳停止死亡。事後檢驗發現，其體內含有致命劑量的局部麻醉劑「利多卡因」。直到2017年，另一名36歲患者在脊椎手術時心跳停止，雖然被佩西耶「救回一命」，卻也被發現靜脈注射藥物中，鉀離子濃度超標100倍，可疑情況讓檢察官警鈴大作，這才揭發案情。

佩西耶2017年起被勒令停止執業，但目前仍在司法監督下保持自由之身。他8日在法庭外受訪時，依然堅決否認所有指控，並將大多數案例歸咎於同事的「醫療失誤」。

佩西耶表示，檢方「沒有任何下毒證據」，而他則握有「強而有力的辯護論證」。其辯護律師也說，「要指控別人們很容易，但要證明事情就更難了。」此案審判預計持續3個多月，若罪名成立，佩西耶將面臨終身監禁。