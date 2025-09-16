淡江大橋掛「最親民的賴總統」馬屁布條　國民黨諷：復刻北韓風

▲淡江大橋今進行全橋合龍儀式，會場掛上「歡迎最親民的賴總統視察」，引起網友討論。（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（16日）出席淡江大橋的全橋合龍典禮，現場卻出現印有「歡迎最親民的賴總統視察」的紅色大布條，引發熱議。國民黨對此諷刺，「賴式馬屁布條復刻北韓風！」一個民調不斷下探的總統，卻滋生一個逢迎拍馬的團隊，這恐怕是製造中華民國史上最自戀的總統！

國民黨奉勸賴清德總統，真實的親民是讓民眾在心裡尊重，而不是放在布條裡刷存在。從過去賴清德總統執政以來與民眾可以說是距離遙遠。

國民黨指出，當談到反對執政黨的意見，賴總統說：民主就是打掉雜質！當談到應對經濟衝擊普發一萬，賴清德總統說：拿錢發給大家，沒有必要；當談到應對風災修復屋頂，賴清德總統說：風災的屋頂要自己爬。

國民黨抨擊，一個民調不斷下探的總統，卻滋生一個逢迎拍馬的團隊，這恐怕是製造中華民國史上最自戀的總統。

最後，國民黨也奉勸賴總統的團隊，這種布條就算拉一百條，也修復不了賴總統的玻璃心，與其讓相關團隊拉起北韓風格的馬屁布條，不如認真考慮攜手朝野面對國家要解決的能源問題、關稅衝擊，放下為了鬥爭而砍地方補助，真正苦民所苦的考量現在台灣每個角落發生的問題。