綠嗆蔣萬安「財劃法最大贏家」裝窮　北市：只看給的不看扣的？

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員何孟樺今（16日）指出，台北市明年度總預算案歲出編列2142億元，而在增加452.4億統籌分配稅款後，「自有財源」歲入為2403億元，除了支應明年度的歲出外，還剩下261億元，台北市長蔣萬安仍不斷批評中央減少補助款，是「裝窮貴公子」，為了逃避規劃預算責任，而持續做政治攻擊。北市府副發言人蔡畹鎣質疑，何孟樺是否支持中央砍捷運預算、扣地方補助款，「是不是只看給的、不看扣的？」

何孟樺提到，台北市明年總預算的歲出規模為2142億元，而北市在增加統籌分配稅款後，明年擁有的「自有財源」歲入是2403億元；明年台北市的自有財源歲入，比起歲出規模還多出261億元，成為全國少數自有財源超過歲出規模的縣市，不僅足以支應115年度北市歲出，更多出261億不知道要如何花。

何孟樺表示，蔣萬安是「裝窮貴公子」，為逃避規劃預算責任，持續做政治攻擊。真相是，台北市財力全國最佳，蔣萬安裝窮卻也是全台最會。蔣萬安若還當自己是台北市長，應主動向市民報告「多出的261億元要如何運用」，而不是逃避身為市長規劃預算的責任。

台北市政府副發言人蔡畹鎣回擊，何孟樺恐怕需要再加強數學基本功，因為中央大刀一揮，就要砍掉75%的台北捷運建設預算，市府推估單一年度將增加453億元的鉅額負擔，已經大於增加的統籌分配款，就是「左手給、右手扣」。

蔡畹鎣質疑，何孟樺是不是只看給的、不看扣的，若依此標準，是不是也在罵拿到史上最高中央年度總預算卻繼續裝窮的民進黨政府，並呼籲何孟樺表態是否支持中央砍台北市650億元捷運建設預算、是否同意中央扣地方補助款。

