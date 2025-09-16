轟國民黨「朱家天下傅家黨」　張亞中：連黨主席選舉都在搓湯圓

▲張亞中表示，這一次的黨主席選舉，朱立倫完全對不起國民黨。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日舉行，國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今（16日）中午接受網路直播節目「中午來開匯」節目訪問時痛批，國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，戰鬥藍召集人趙少康日前稱，如果台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫以及前國民黨副主席郝龍斌不參選，趙就會參選，張亞中直言，「請問這不叫搓湯圓叫什麼？」4年來的國民黨就是「朱家天下傅家黨」。

張亞中質疑，這幾個人在選舉已經開跑的情況下，竟然在密室中討論誰選、誰不選，由黨主席「做莊」，對黨的傷害有多大，如果偷偷摸摸做也就算了，卻大言不慚的大剌剌說出來，這就是國民黨的醬缸文化。

張亞中更譏諷其他幾位中生代參選人，只是國民黨醬缸文化裡面的「小黃瓜」而已，沒有民主初選概念，面對2028大選同樣都要搞欽點、徵召，「你的腦筋與醬缸文化有什麼不同？」搞到今天，黨內只要好像會罵人的就是「戰將」，但會講話不代表會論述，雖然這些人口才一流，也不等於論述啊！今天國民黨需要的是把醬缸倒掉，重新換清水。

張亞中也認為，這次的黨魁選舉不甚公平，原本黨中央規定1日至5日領表登記，後來延到15日至19日，就只為了「等一個人」，而原本黨員必須在6月18日前完成補繳黨費才能取得投票資格，時間被改了2次，只要9月10日前完成補繳即可，選舉已經開打，大家都站到起跑線了，有些人還可以臨時拿到參選資格，所以這次是國民黨史上最不公平、不公正的選舉。

張亞中質疑，這次黨主席選舉可以投票的黨員，是否真有繳過黨費？對於國民黨的黨員名冊可信度如何，自己已經不敢確定，4年前的黨主席選舉，黨主席由江啟臣擔任，那時候還算能夠信任，但這一次選舉，朱立倫完全對不起國民黨，連一場基本的選舉都辦不好，朱立倫比江啟臣還不如。