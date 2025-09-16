　
政治

國民黨主席選舉混戰　凌濤辣評：別以為掌握軍系、地方票源就贏

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席十月改選，昨天展開領表作業。現任主席朱立倫嫡系子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤近日到日本神戶參觀「孫文紀念館」，針對主席選舉指出，大多數參選人都有很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，但中道理性穩健路線者，才是選舉王道，他更意有所指地說「做實事、不是說空話」，才是帶領整個團體、實踐理念的關鍵。

凌濤說，贏社會民心才能贏黨魁。過去四年，國民黨體質轉好，青年、社群、國際通通轉好，至少，四年前朱立倫主席提出了自己的黨務改革版本，他落實了。勝仗一場一場取得，留下了更好的國民黨。下一屆又怎麼更好？如何取得更好的體質方法？

凌濤表示，國民黨主席選舉，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解。以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝。但其實軍系長輩、地方前輩更希望大家能提出保家衛國、社會穩定的策略，取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵。

凌濤強調，得民心者贏黨魁，走中道理性穩健路線者，能讓國民黨更好，才是這次選舉的王道。各位前輩候選人看到了嗎？ 答案早在百年前孫文的演講裡，就告訴大家了。

根據一份艾普羅的「國民黨主席選情」民調顯示，若明天投票，前中廣董事長趙少康將取得領先；若趙不選，由前台北市長郝龍斌參選，則呈現三強鼎立局面；趙少康昨受訪則說，「我沒什麼優勢，郝龍斌優勢蠻多的」，郝做過八年台北市長，人脈很廣，民調只是參考，還要去問地方領袖、地方派系，做綜合考慮。郝龍斌辦公室則低調表示，尚未正式決定是否參選黨主席。

國民黨主席選舉票源分為軍系、地方派系、海外黨員和自主黨員4大塊，其中有意參選的台北市前市長郝龍斌因父親郝柏村關係，與軍系密切，並獲得雲林張家等中南部地方派系支持、前立委鄭麗文獲得黃復興黨部前主委季麟連支持。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中爆凶殺案！　女倒臥空地明顯死亡
柯文哲交保！他白話翻譯「北院8重點」　小草讚精準
淡江大橋合龍見「歡迎最親民賴總統」紅布條　網酸：共感好強
見證歷史！淡江大橋合龍了　預計2026年5月通車
興達電廠遭爆零件用淘寶貨！　陳其邁回應了
曾莞婷哭爆！　出道27年首入圍金鐘：漫長到撐不下去
鏡報民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先柯志恩3.3百分點　黨內互比
手搖飲外送「不要點去冰」！　營養師：恐食物中毒

2026高雄市長選戰備受矚目，民進黨內爭取初選者眾，邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都已表態投入，國民黨則是可望由柯志恩參選。鏡報今(16日)公布最新民調，民進黨4人對決柯志恩，賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點最多、許智傑僅微幅領先0.9個百分點、林岱樺和柯志恩不相上下、邱議瑩則落後柯志恩4個百分點。另外，賴瑞隆在民進黨內互比與看好度方面皆位居第一。

