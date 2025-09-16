談戀愛總是患得患失？「最沒有安全感」TOP4星座

▲你談戀愛總是患得患失嗎？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

愛情裡最揪心的事，就是「人在身邊，心卻不安」，有些人表面看似強大，內心卻隨時拉警報，《科技紫微網》特別整理出「最沒有安全感」TOP4星座，看看常感到焦慮的自己，有沒有上榜。

天蠍座

天蠍座是標準的「外冷內熱」代表。表面上他們強勢、自信，彷彿不需要依靠誰，但其實骨子裡對外界的疑心很重，總覺得「對方是不是還有什麼沒告訴我？」這種警戒感讓他們很難完全放鬆，想要跟天蠍相處，最重要的就是誠懇和透明，模糊的態度會讓他們心裡的小劇場無限放大。

摩羯座



摩羯座習慣把感情當「長期投資」，一旦投入，就想要看到結果，他們追求掌控感，對不確定的未來會非常焦慮；表面上冷靜，其實腦袋不停在計算「這段關係值得嗎？」、「對方會不會變心？」。越是好強的摩羯，越需要一個願意默默支持、不計較付出的伴侶，這樣他們才能放下心防。

獅子座

獅子座在人群中總是閃閃發亮，看似霸氣自信，卻是內心最缺乏安全感的星座之一，他們很在意別人眼中的自己，太想要被關注、被讚美，甚至會因為沒收到訊息或小細節被忽略，就默默受傷。越霸氣的獅子，心裡越住著一個需要哄的小孩。只要常常給予稱讚與肯定，他們就能因愛而安心。

處女座



處女座看似有條不紊，其實常常被「小細節」困擾，手機快沒電、資料檔案沒備份、出門衣著不夠得體，這些瑣事都會讓他們神經緊繃，到了感情中，他們更容易因為小事而焦慮，擔心自己不夠好，或害怕對方嫌棄，如果能多給處女座一點耐心和理解，讓他們知道「不完美也沒關係」，才是能真正安撫他們的關鍵。