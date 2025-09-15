　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

▲▼星座,十二星座,運勢,幸運,週運,愛情,工作,人緣,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲9/15–9/21星座週運，從人際節奏到自我表達，每個星座都有行動解方，陪你穩住步伐、亮出光芒。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週即將展開，你準備好迎接星座運勢帶來的驚喜了嗎？來看日本網站《TRILL》占星家mimiel為大家送上9月15日至9月21日的星座指引，本週的重點圍繞在人際互動、生活節奏以及自我展現，每個星座都有專屬的提醒與幸運內褲加持。無論是愛情、工作、健康還是金錢運，都有小巧思讓你找到行動方向，一起看看你的星座會迎來什麼轉變吧！

牡羊座

整體運

本週節奏明顯加快：訊息、邀約、差旅與臨時會議一股腦湧來，行程容易擠到邊。周後半「人際平衡」成為主題，你能否在各式溝通與場合中拿捏好分寸、維持彼此的尊重與界線，將直接影響你的安全感與效率。把零碎的待辦用清單化、時段化管理，能讓你在忙亂中重新掌握主導權。

對人・戀愛運

社交面擴張，輕鬆的寒暄就可能牽出關鍵人脈。感情方面，後半開始更重視互動節奏與互惠感：單身者可把握朋友介紹、活動聚會；有伴者試著「同步規劃」而非單向配合，關係會更順暢。

工作・金錢運

想買清單增加，易為新奇或方便性買單。周後半把預算鎖在「實用投資」：技能課程、工作器材、長用工具。短期少了些快感，長期卻更省心省錢。

美容・健康運

作息即戰力。別忽視肩頸痠、腸胃悶等小訊號，提早伸展與腸道保養（發酵食物、規律飲水）能明顯輕盈。利用10～15分鐘碎片時間做動態拉伸，效果超乎預期。

幸運內褲：純白款／清潔感＋重啟感，幫你把雜訊歸零。

金牛座

整體運

前半心情走「玩心模式」：娛樂、興趣、美食與小旅行特別吸引你。後半情勢轉向「收束與整備」：排程、家務、工作節點需要你回到秩序感。懂得在享樂與規律之間拉出明確分隔線，運勢就能穩定上行。

對人・戀愛運

家人與身邊人帶來真實的溫度。20日後愛情運抬頭、魅力自然發光：單身者在興趣社團、展演或課程中易遇對味對象；有伴者多創造共享的好玩體驗，感情會更明亮。

工作・金錢運

小奢侈想花錢，但周後半自動切換到「務實分配」。給家人、孩子或居家品質的支出是加分投資。預留10–15%的彈性預算，能玩也能穩。

美容・健康運

外出行程能有效轉換心情；後半適合啟動規律運動或飲食優化計畫。妝容可嘗試亮色腮紅或唇彩，點出好氣色。

幸運內褲：花卉圖案／點亮心情、點燃戀人眼中的你。

雙子座

整體運

前半偏向「內室整頓」：家務、家人議題、情緒收納需要耐心；後半創作／表達慾高漲，適合把靈感化為具體作品或企劃。從生活落地到舞台發光，一進一出會帶來高度滿足。

對人・戀愛運

家人是你的情緒電力站。後半戀愛心動值升高、表情管理鬆綁：單身者在展演、運動、社交娛樂中易有火花；有伴者安排「只屬於兩人」的玩樂行程，激情重啟。

工作・金錢運

前半家務與居家開銷偏多；後半轉為娛樂、育兒或創作相關支出。視為「必要快樂」就不心疼。投資創作工具、表達平台也很值回票價。

美容・健康運

前半補眠與修復優先；後半精神值滿格，穿搭妝容加入玩心元素，連談吐也會更有光。能量回升後可嘗試舞動、節奏感運動。

幸運內褲：彩色圓點／把你的俏皮與緣分同步上線。

巨蟹座

整體運

前半訊息量大、移動多、會議多；後半重心回到家庭與棲居感，整理空間、備餐、布置都能穩住你的心。讓「家」變成你的充電座，外在喧鬧自然降噪。

對人・戀愛運

短訊互動、鄰里或同事小聊，都可能變成人際躍升踏板。後半家人與親密圈帶來溫暖支持。單身者留心近距離邂逅；有伴者安排居家約會、下廚或追劇，安心感飆升。

工作・金錢運

通勤、通信、小物添購花費上升。20日後，花在課程、移動或質感小配件上會帶來滿足。購買前問自己：好看之外，有沒有功能價值？

美容・健康運

前半易焦躁，深呼吸＋快走是良方；後半居家療癒最有效，半身浴、香氛、足部按摩都能「鬆」到位。

幸運內褲：奶茶米色／安撫神經，回到柔軟。

獅子座

整體運

前半因社群、團隊或未來計畫而熱血；後半聚焦日常表達、學習與資訊整理。把宏大的夢說成清楚的話、拆成可執行的小任務，你會更被信任。

對人・戀愛運

朋友圈是戀愛觸發點；後半與身邊人輕鬆對話就藏著心動。單身者可透過熟人介紹、社群互動展開；有伴者安排散步或短程微旅行，邊聊邊走，感情更黏。

工作・金錢運

想入手的清單拉長。20日後，優先選擇「耐用＋實用＋長期陪伴」的品項；與學習相關的書單、工具也值得投資。

美容・健康運

興奮度高，更要守時作息。後半以「小變化」加成美運：一款新色唇膏、一件亮配件，就能拉起整體氣場。

幸運內褲：維他命亮色／你的能量，別低調。

處女座

整體運

前半spotlight在職責與舞台，容易被點名、也容易被看見。18日後切入金錢與資源議題，20日起金星加持，魅力、說服力與自我肯定一齊上揚。

對人・戀愛運

原本觀望的你，本週末起自然走向前景台。單身者因自信與清晰表達而被注意；有伴者直白說感受、需求，反而更被理解與疼惜。

工作・金錢運

理財腦啟動，把「想要」與「需要」分欄，浪費立刻下降。20日後投資外型形象（剪髮、合身西外、質感鞋款）都能帶來回饋。

美容・健康運

曝光場合增多，從頭到腳做一次「基礎保養校正」最划算。健康鍵字：睡飽、吃好、走路挺拔。

幸運內褲：霧感薰衣草／優雅＋鬆弛，最適合你本週的氣質線條。

天秤座

整體運

前半學習欲、遠行心旺盛，適合吸收新知與打開視野。18日後水星入命宮，表達力、編輯力加碼；20日起想把人際做一次「心的盤點」，收納與放手並行。

對人・戀愛運

新連結持續冒出。周末有機會碰觸「尚未公開」的心事或關係。單身者真誠展現自我最討喜；有伴者願意打開心門談脆弱，反而更穩固。

工作・金錢運

把錢花在腦袋與靈魂會很快樂：課程、旅行、展演。後半可能有較低調的支出，記得評估「心是否真的被餵飽」。

美容・健康運

想換風格就換吧！新輪廓、新配色，讓你在人群中被看到。舒緩方式是睡眠＋冥想雙管齊下。

幸運內褲：絲黑款／收放自如、神秘耐看。

天蠍座

整體運

前半專注深層連結：共享資源、心理距離、信任議題。後半轉向自我內在盤點與情緒收拾。20日後人脈面積擴張，團隊感、目標感更清晰。

對人・戀愛運

對距離的敏感度提升：渴望靠近，也懂得自保。單身者從社群、社團找到磁場相近的人；有伴者一起談願景、定里程碑，情感踏實。

工作・金錢運

可能出現共同帳務、保險／借貸、或不公開的金流。20日後將預算挹注在人脈與社群活動，效益不錯。

美容・健康運

心理能量消耗偏高，務必安排「無打擾時段」。香氛、熱油按摩、深層睡眠都是療癒鈕。美容建議參考信任友人推薦。

幸運內褲：酒紅／深度＋安全感，一把抱緊你。

射手座

整體運

前半人際與對手戲熱絡，互動中學習、調和、成長。18日後轉向「朋友與未來企劃」，20日起事業運抬升，能在公共場域展現存在感。

對人・戀愛運

重要關係升溫。單身者透過人際網絡被介紹；有伴者一起談未來藍圖、分工與節奏，愛更扎實。周末記得顧好公私界線。

工作・金錢運

因人際而起的收支明顯。20日後職涯投資、工具升級是吉步，拉長線看會有成果。

美容・健康運

上鏡率高，儀態與穿搭的「專業感」是加分鍵。繁忙易疲憊，務必保證深度睡眠。

幸運內褲：深藍／沉著、專注、值得信賴。

摩羯座

整體運

前半回到日常管理：排程、例行、健康維護。18 日後舞台燈打在你身上，外界看見你的績效；20 日後視野打開，學習／旅行議題浮現。

對人・戀愛運

愛情契機藏在學習與遠行。前半對話務實；後半心胸更開闊、能自在示人。單身者旅途或課堂有驚喜；有伴者設定共同目標，凝聚力激增。

工作・金錢運

職場相關支出顯眼。20日後把錢投向「擴充視野」：證照、國際課程、進修，都是未來的收入槓桿。

美容・健康運

規律就是力量。前半適合健檢、調整飲食作息；後半外出增多，防曬與保濕雙守。整體風格以清爽自然為佳。

幸運內褲：卡其／探險心與穩重感兼具。

水瓶座

整體運

前半「好玩雷達」全開，興趣娛樂帶來療癒；18 日後學習／旅行運旺；20 日後深入關係與合作議題，進入調整與協商期。

對人・戀愛運

戀愛氛圍濃。單身者在旅途、課堂、社群活動中易遇見彼此欣賞的人；有伴者願意談心底的敏感與在意，親密度提升。

工作・金錢運

娛樂花費增加但很值得。後半與夥伴、團隊的共同預算要事前說清楚，將錢花在能共創成果的地方。

美容・健康運

玩得開心也要休息平衡。後半做深層保養、泡澡排汗、熱敷舒緩，恢復效率高。外在走「知性自然」路線特別合拍。

幸運內褲：星星深藍／玩心與未來感，一次滿足。

雙魚座

整體運

前半專注家庭與安定感建立；18日後轉向深度連結與資源共享；20日起人際順風，合作、夥伴關係有好機會。你越主動經營關係，心越被填滿。

對人・戀愛運

緣分能量走高。單身者透過可信賴的人脈介紹遇見理想對象；有伴者適合重新定義關係、把未來藍圖說清楚，承諾感提升。

工作・金錢運

前半偏居家與住處支出；後半牽涉與伴侶／合作的金錢分配，先立規則再執行最省心。

美容・健康運

前半給自己充足修復時間；20日後上場機會增多，請把「清新乾淨」放到造型 KPI。頭皮與肌理的細節，會是決勝點。

幸運內褲：淡粉／溫柔、親和，讓人想靠近。

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

以為是新食物！「垮頌」是什麼意思　網解答：太清晰了

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡「2極大對稱傷口」　醫師：不要再濠洨

桃機3連假運量上看195萬人次　國慶「日均13.4萬」最高

借紫南宮發財金！他才知「沒還1狀況」長知識　過來人：前陣子收到

妹子染念珠菌拒求歡！男友回：我媽說亂搞才生病...慘被踢下床分手

花蓮設儲蓄帳戶助中低收入戶　家長存錢「縣府同額入帳」

桃機北跑道11月啟動夜間歲修　分散工期不影響航班起降

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」學長姐全不挺　原因曝

高鐵「寧靜車廂」進入宣導期　即起同步降低車內廣播頻率

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

12星座「9/15〜9/21週運」天秤人氣爆棚！

12星座「9/15〜9/21週運」天秤人氣爆棚！

每到新的一週，星象都帶來值得注意的能量。日本網站《Women's Health》占星師彩谷奈央表示，本週9/15〜9/21的星座運勢聚焦在「言語的力量」，一句話可能成為推動合作的契機，也可能拉近彼此的距離！

「健檢沒紅字」代表健康？　醫揭真相：很大誤解

「健檢沒紅字」代表健康？　醫揭真相：很大誤解

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

館長腦部少一塊！自曝X光片：沒癱算奇蹟

天天吃海魚腎功能惡化！醫師曝原因

天天吃海魚腎功能惡化！醫師曝原因

關鍵字：

星座十二星座運勢幸運週運愛情工作人緣健康

