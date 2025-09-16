占星術其實算錯了？地球72年偏移1度　紐時：星座過時2000年

▲地球自轉軸的歲差現象導致星空「跑位」。（示意圖／資料照，下同）

記者許力方／綜合報導

你的星座其實算錯了？美國《紐約時報》報導稱，最新資料顯示，大家熟知且信仰的「占星術」，星座其實已經「過時」了長達約2000年之久，地球自轉軸的歲差現象，導致星空「跑位」，我們卻還在使用古代的星座分布來判斷，而不是依照現今實際的曆法。

全球數以百萬計的人依據星座認同來歸納不同的人群，認為出生時的星象能影響性與命運，而星座的基礎源於出生時「太陽」所位於黃道12宮的位置，但《紐時》最新分析報告指出，現行的星座其實已經與星空錯位數千年。

報導指出，3000年前春分時，太陽正對牧羊座，因此占星術以牧羊作為黃道曆的起點，但2025年春分時太陽實際位於雙魚座，甚至過約600年則會落在水瓶座。這意味著，你自認是牧羊座，但從天文學角度來看，你可能其實是雙魚座。

星座可能「算錯」，分析關鍵原因在於地球的「歲差」。地球自轉軸會像陀螺般微微晃動，完成一個完整循環約需2萬6000年，每72年星空視角會偏移約1度。這種變化，長期累積下來，使得太陽在一年中對應的星座逐漸改變，最終星座日期與太陽位置出現落差，傳統星座日期早就和太陽實際所在不符。

不過占星師Chani Nicholas發文回應稱，古代占星師早已知道歲差問題，占星術採用的是tropical zodiac，立法是依循季節，而不是星座，將黃道起點定於晝夜平分的春分點，確保不論時間地點，起始點始終一致。她並強調，占星學有多種解讀方式，「沒有唯一的傳統」，因此人們仍可堅持原本的星座身份，雖然科學上星座可能跑位，但占星體系本身仍有其邏輯。