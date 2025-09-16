找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

▲跟哪些星座談戀愛最幸福？（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

每個人都渴望一段被寵愛的戀情，但你知道嗎？有些星座天生就是「最佳情人」，和他們在一起，幸福指數爆棚！《科技紫微網》特別點名「最佳情人」TOP3星座，無論是追求自由的戀愛、穩定的依靠，還是被無微不至地偏愛，都能在這些星座身上找到答案。

射手座



和射手談戀愛，快樂就是日常。射手天生熱情、愛冒險，總能帶你去嘗試新鮮事物，生活永遠不無聊，最難得的是，他們敢愛敢付出，不怕受傷，會把你介紹給他們的朋友圈，帶你融入他的世界，如果你討厭被束縛，那射手就是理想對象，因為他們懂得給你自由，也給你滿滿的驚喜和期待。

金牛座



要找一個穩定又專一的伴侶？金牛座穩穩拿下第一推薦，他們用行動愛你，替你打理生活瑣事，默默在背後支持，讓你感到滿滿的被照顧，金牛座的愛很深沉，不花俏卻最真實，還會把你的家人當成自己家人般疼惜，只要認定了你，他們的心就再也裝不下別人，這份專情與責任感，讓人好安心。

獅子座



在外是耀眼的王者，在家卻能變成溫柔的小貓，這就是獅子。和獅子戀愛，你能感受到滿滿的偏愛，他們大方付出，不管是霸氣護犢子，還是豪氣買單，都是出於真心，更重要的是，獅子會在你需要時挺身而出，幫你拿主意、給你信心，讓你覺得自己被在乎、被守護，愛得既甜蜜又安心。