　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

想玩就找他們！這3大星座「電力滿格」隨時說走就走

▲▼星座,活力,聚會,朋友,行動。（圖／Pexels）

▲唱歌、夜衝、小旅行都少不了他們！國外占星網站點名3星座，隨時精力滿滿、最會帶動氣氛，用熱情與行動感染全場！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想揪朋友去唱歌、夜衝或臨時訂一趟小旅行時，總有幾個人第一個跳出來說「走啊」，完全不需要多想，因為精力滿滿就是他們的日常。在12星座中，有3個星座總像是電量百分百的行動派，無論是聊天、聚會還是冒險，他們總能把氣氛炒熱，也讓身邊的人跟著動起來。有人天生喜歡安靜、慢節奏，但這些星座卻像永遠停不下來的發電機，用語言、行動或熱情去感染所有人。朋友之間如果少了他們，聚會都顯得安靜許多。國外網站《mindbodygreen》，點名了3個最有活力、最不怕展現能量的星座。來看看你或身邊的朋友是不是榜上有名！

Tips／這些特質同樣適用於太陽星座、上升星座，以及火星星座屬於以下星座的人。

1. 牡羊座 Aries
榮登最有活力星座榜首的，就是牡羊座。由於牡羊座受火星「象徵能量與行動的行星」主宰，他們永遠像不會累一樣，也就不足為奇了。

牡羊座以急躁、魯莽和大膽著稱。他們的人生座右銘就是，「事後道歉總比事前徵求同意好。」這正是因為他們的能量總是推著他們前進。他們總在奔波，從不為任何人停下腳步。

作為一個基本火象星座，牡羊座擁有少見的「自我驅動」特質，內心的火焰推動著他們。在任何事情上，他們總是以迅雷不及掩耳的姿態震撼世界。

▲▼星座,活力,聚會,朋友,行動。（圖／Pexels）

2. 雙子座 Gemini
緊接著是雙子座，排行第二的活力星座。如果你曾和雙子聊過天，應該早就發現了。雙子非常擅長言語表達，總是有說不完的故事與笑話，就像一股巨大的精神能量濃縮在一個人身上。

雙子由水星主宰，水星是掌管溝通與訊息的行星，因此牡羊座表現的是「身體上的活力」，而雙子座則是「精神上的活力」。他們的大腦就像同時開了數十個瀏覽器分頁，並且同時談論著裡面的內容。

身為風象星座，你永遠無法將雙子綁住。他們總是飛來飛去，不斷體驗各種人事物。

▲▼星座,活力,聚會,朋友,行動。（圖／Pexels）

3. 射手座 Sagittarius
最後登場的，是第三個最有活力的星座——射手座。像牡羊一樣是火象星座，又如雙子般是變動星座，射手就像一團永不熄滅的火。他們不斷進化、成長，總是瞄準下一個目標放箭。

此外，射手由木星掌管，木星是象徵成長與擴展的行星。這股特質幾乎刻在射手的基因裡，使他們天生追求冒險、永不停歇。他們是那種會臨時訂一趟環遊世界的機票、在街頭與陌生人攀談、或因為玩得盡興而通宵不歸的人。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％
快訊／SJ官宣！　台北大巨蛋確定加場
快訊／龔益霆遭搜索！　帶回約談
24短裙妹露腿光腳被逮　畫面曝光
才剛答應法官謹言：忍耐1天　柯文哲又轟檢察官「惡劣」
陸紋身展薄紗妹跨評審身上激情扭動　直喊兩次：哥哥做X嗎
以為撞死人！　肇事男輕生亡　
檢緊咬接觸證人陳智菡！　柯文哲辯：人太多難避免
快訊／象山步道驚見發臭屍！　警急拉封鎖線
柯文哲問「手機何時還我？」：希望我是曼德拉不是伍子胥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

12星座9/15〜9/21週運！天秤人氣爆棚、巨蟹迎來理想契機

快訊／關鍵國安會缺席　立院提出譴責

這3個月份出生的人「秋季財運」快伸手迎接！占星師點名：錢來得實在又穩健

想玩就找他們！這3大星座「電力滿格」隨時說走就走

12星座9/15〜9/21週運！天秤人氣爆棚、巨蟹迎來理想契機

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

想玩就找他們！這3大星座「電力滿格」隨時說走就走

12星座9/15〜9/21週運！天秤人氣爆棚、巨蟹迎來理想契機

婁峻碩聞當爸喜訊「狂吐成人體噴泉」！ 焦凡凡笑瘋：孕吐的是他

涉洗錢30億「東引快刀手」負責人遭羈押！　「東引小吃店」急切割

鬼月驚魂！台中公墓大片雜草突起火　警消合力撲滅

國民黨主席選舉民調出爐　鄭麗文22%領先、郝龍斌落後不到2％

快訊／SJ獨寵台粉！大巨蛋官宣「11／14確定加場」　2階段寵粉搶票

康佛托代打建功3安3打點　148天後重返2成大關「狀態良好」

快訊／涉性侵偷拍大咖女星　三立前副總之子龔益霆遭搜索約談

買飲料險出事！她喊「借過」被認超派　35歲媽護女兒怒報警

葛拉斯諾背部緊繃回歸後奪2連勝　「有火力支援壓力小很多」

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋　COVA濃郁巧克力流心登場

運勢熱門新聞

12星座「9/15〜9/21週運」天秤人氣爆棚！

想玩就找他們！這「3大星座」隨時說走就走

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

12星座9月運勢出爐！

8888一定發？命理師教你挑幸運「車牌」

愛你不秒回？星座訊息回覆大揭露！

出生日期相加看你和他合不合？

揭露12星座最深層的戀愛恐懼！

默契值100%！處女女孩愛碎念　只有天蠍男看懂她細心

斷崖式分手其實「早有預警」想避開必看！

未來七年都有影響！天王星入金牛座　經濟大環境衝擊12星座

2025下半年4星座戀愛運超旺！

這3個月份出生的人「秋季財運」快伸手迎接！

下雨天好煩？一張圖找出你真正的「疲憊點」！

更多熱門

相關新聞

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

新的一週即將展開，你準備好迎接星座運勢帶來的驚喜了嗎？來看日本網站《TRILL》占星家mimiel為大家送上9月15日至9月21日的星座指引。

12星座「9/15〜9/21週運」天秤人氣爆棚！

12星座「9/15〜9/21週運」天秤人氣爆棚！

雙子座倒吃甘蔗！12星座最新運勢　射手留意健康

雙子座倒吃甘蔗！12星座最新運勢　射手留意健康

好運到！　4星座年底前大翻身

好運到！　4星座年底前大翻身

男持「棍棒刀」刺擊友人爸　殺人未遂起訴

男持「棍棒刀」刺擊友人爸　殺人未遂起訴

關鍵字：

星座活力聚會朋友行動

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

更多

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面