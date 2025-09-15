想玩就找他們！這3大星座「電力滿格」隨時說走就走

▲唱歌、夜衝、小旅行都少不了他們！國外占星網站點名3星座，隨時精力滿滿、最會帶動氣氛，用熱情與行動感染全場！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想揪朋友去唱歌、夜衝或臨時訂一趟小旅行時，總有幾個人第一個跳出來說「走啊」，完全不需要多想，因為精力滿滿就是他們的日常。在12星座中，有3個星座總像是電量百分百的行動派，無論是聊天、聚會還是冒險，他們總能把氣氛炒熱，也讓身邊的人跟著動起來。有人天生喜歡安靜、慢節奏，但這些星座卻像永遠停不下來的發電機，用語言、行動或熱情去感染所有人。朋友之間如果少了他們，聚會都顯得安靜許多。國外網站《mindbodygreen》，點名了3個最有活力、最不怕展現能量的星座。來看看你或身邊的朋友是不是榜上有名！

Tips／這些特質同樣適用於太陽星座、上升星座，以及火星星座屬於以下星座的人。

1. 牡羊座 Aries

榮登最有活力星座榜首的，就是牡羊座。由於牡羊座受火星「象徵能量與行動的行星」主宰，他們永遠像不會累一樣，也就不足為奇了。

牡羊座以急躁、魯莽和大膽著稱。他們的人生座右銘就是，「事後道歉總比事前徵求同意好。」這正是因為他們的能量總是推著他們前進。他們總在奔波，從不為任何人停下腳步。

作為一個基本火象星座，牡羊座擁有少見的「自我驅動」特質，內心的火焰推動著他們。在任何事情上，他們總是以迅雷不及掩耳的姿態震撼世界。

2. 雙子座 Gemini

緊接著是雙子座，排行第二的活力星座。如果你曾和雙子聊過天，應該早就發現了。雙子非常擅長言語表達，總是有說不完的故事與笑話，就像一股巨大的精神能量濃縮在一個人身上。

雙子由水星主宰，水星是掌管溝通與訊息的行星，因此牡羊座表現的是「身體上的活力」，而雙子座則是「精神上的活力」。他們的大腦就像同時開了數十個瀏覽器分頁，並且同時談論著裡面的內容。

身為風象星座，你永遠無法將雙子綁住。他們總是飛來飛去，不斷體驗各種人事物。

3. 射手座 Sagittarius

最後登場的，是第三個最有活力的星座——射手座。像牡羊一樣是火象星座，又如雙子般是變動星座，射手就像一團永不熄滅的火。他們不斷進化、成長，總是瞄準下一個目標放箭。

此外，射手由木星掌管，木星是象徵成長與擴展的行星。這股特質幾乎刻在射手的基因裡，使他們天生追求冒險、永不停歇。他們是那種會臨時訂一趟環遊世界的機票、在街頭與陌生人攀談、或因為玩得盡興而通宵不歸的人。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。