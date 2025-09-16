雪坊持續雪崩！品牌自爆「創辦人身心崩潰」　犯3致命錯誤

▲雪坊一篇道歉文又被炎上。（圖／翻攝自臉書／雪坊鮮果優格）

記者周亭瑋／綜合報導

知名優格品牌「雪坊優格」日前才遭抵制，眼看風波漸漸平息，怎料深夜一篇PO文，再度引爆戰火。事後，粉專刪文道歉，稍早更透露該篇文章是其中一位創辦人，在身心崩潰、神智不清的情況下發的；此舉讓醫師作家楊斯棓不以為然，直言「這是一次堪稱災難性的公關示範。」

醫師作家楊斯棓稍早發文指出，雪坊的這篇最新聲明，本應是一管滅火的強勁水柱，卻不幸讓雪坊的品牌持續雪崩中，「它不僅未能解除前一篇貼文引發的公關危機，反而以一種更拙劣的方式，將企業內部的混亂與對公眾情緒的誤判，赤裸裸地展現在大眾眼前。」

他直言，這個災難性的公關示範，犯了三個致命的錯誤。首先，是濫用情緒勒索規避責任。把錯誤推給「創辦人身心崩潰」是極不專業的做法，因為消費者與品牌之間是商業契約關係，不該以悲情手法模糊企業責任，這樣反而會讓公眾反感，覺得被情緒綁架。

▲雪坊坦言，該篇文章是其中一位創辦人發的。（圖／翻攝自臉書／雪坊鮮果優格）

其次，是暴露內部矛盾，自毀信譽。聲明中提及「未經公司其他人允許下所發」，等於公開宣告公司管理混亂、決策機制失能，讓人質疑「今天的聲明明天會不會又被推翻」，這種不確定性會侵蝕外界對品牌產品與服務穩定度的信任。

第三，是錯誤定義敵人，錯失溝通機會。聲明中重新將「網軍」定義為「假帳號、AI機器人、謾罵客服的不明人士」，完全忽略真正被冒犯的可能是一群真實的長期支持者，更再度劃出「我們VS他們」的界線，讓品牌顯得傲慢、拒絕傾聽合理批評聲音。

最後，楊斯棓也作出總結，表示這場爭議已從單純的公關危機，演變為品牌信譽災難；同時，他也提醒雪坊優格，應暫時放下鍵盤，該學習的不是如何寫道歉文，而是最基本的「如何尊重消費者」。

