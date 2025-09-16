吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒：世界難吃　網爆共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

不少吃到飽餐廳，主打高級食材吸引消費者，像是天使紅蝦、和牛、龍蝦等。一名網友就抱怨，吃到飽限量的天使紅蝦，根本世界難吃；此話一出，掀起廣大共鳴，不過也有老饕直言，以生食刺身的方式料理，才是它最適合的吃法。

網友在PTT發文提到，吃到飽餐廳供應的天使紅蝦「世界難吃」，表示剛開放取用時還限量每人兩隻，實際入口卻發現蝦肉鬆散、口感粉粉的，一吃就像是冷凍太久的蝦，懷疑只是「名字取得好」才被捧成高檔食材。

貼文一出，底下鄉民幾乎一面倒吐槽，認為天使紅蝦都是冷凍貨，不僅肉質鬆爛、價格又貴，根本是「名字比肉還好吃」，還有不少人直言，「阿根廷冷凍大白蝦！養殖白蝦都比較好吃」、「白蝦、草蝦口感屌打，真心不騙」、「同樣冷凍蝦，白蝦和草蝦好吃太多了」、「天使紅蝦有夠垃圾，白蝦都比較好吃，吃到飽最鳥的食材」、「被騙過，真的難吃」、「覺得難吃+1」、「很多人以為這頂級食材吧」、「屏東養殖白蝦屌打」。

▲天使紅蝦煮熟後，口感比較粉粉的。（圖／ETtoday資料照）

不過，也有內行表示，天使紅蝦以生食刺身方式料理，肉質軟嫩鮮甜、風味十足，但若煮熟，纖維容易鬆散，才會出現粉粉的口感，「其實刺身還滿好吃的，肉多鮮味也夠」、「天使紅蝦如果正確料理，吃起來是Q彈、脆脆的」。

另外，YouTube頻道「魚大俠Fish Aniki」就曾指出，天使紅蝦在國外主要以生食食用，在台灣則較少以生食方式料理，大部分會拿來做火鍋、熟食，「這個蝦如果做生食，它的肉會很Q彈；但如果拿來做熟食，又加熱時間過長，它的肉質就會有鬆散的感覺，這不是它的原罪，而是料理方式不太一樣。」

