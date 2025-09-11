雪坊優格切割四叉貓遭出征　「台派女神」：裝死就好，搞不清狀況

▲網紅四叉貓 。（圖／翻攝劉宇（四叉貓）臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇，本名劉宇席）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」炎上，讓合作團購的廠商「雪坊鮮果優格」宣布停止合作。對此，「台派女神」網紅徐閉開轟，「愛看猴戲的觀眾沒有什麼購買力，有些品牌就是搞不清楚狀況」。

雪坊優格11日發出道歉啟事，針對與四叉貓的團購合作引起爭議，「我們感到非常的自責與抱歉，在此向大家至上最深的歉意，真的是很對不起。往後除了終止這部分的合作業務之外，我們也會深切檢討反省，並加強管理，避免再有相同的事情出現。謝謝大家的指正。」

▲雪坊PO道歉啟事。（圖／翻攝自雪坊FB）

聲明一出，徐閉留言，「所以陳女士那種整天霸凌別人的網紅形象比較好？」，許多力挺四叉貓的網友紛紛留言砲轟，「可以有點氣魄嗎？有人說就緊張就終止，看不起你們，我也要終止購買你們產品」、「終止？我正想買耶，那我要去買萬萬兩了」，還有一名７日剛在上海打卡的男網友留言「丟臉，這樣就終止，從此以後拒買拒吃」，瞬間被網友打臉「不在台灣也拒吃，真會洗風向」。

其他網友則回「她（網紅陳沂）至少沒有嘲笑死者為樂啊」、「我是不知道陳沂會多好，但一定不會比四X貓爛」、「現在青鳥就是公認的少數，而且以四叉貓那種每天敗票的言行，接下來青鳥只會越來越少，很多人都是默默看在心裡不出聲」、「你們的品牌形象實在聯想不到會找四叉貓那種形象來業配」。

針對雪坊優格的聲明，徐閉發文表示，「有些品牌就是怕事，我也因為黑粉不斷騷擾品牌，丟了幾個團購，但我就當緣分盡了，大家好聚好散。別人看衰你是別人的事，我們永遠不要因此停下腳步。只要把本業做好，還怕沒人來找你合作嗎？愛看猴戲的觀眾沒有什麼購買力，有些品牌就是搞不清楚狀況」、「我要開始經營跨平台了，團購真的風險太高」、「其實四叉貓都說他團購收入沒有很多了，品牌根本裝4（死）就好，發聲明真的超搞不清楚狀況」。此外，四叉貓也幫徐閉的文章按了讚表示贊同。

▼徐閉全文如下。（圖／翻攝Mingyin Hsu臉書）

