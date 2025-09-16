　
深夜最新發文「網軍走光了嗎」　雪坊火速刪文！網炸鍋：厭惡感破表

▲文章被網友截圖放上PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲文章被網友截圖放上PTT。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

知名優格品牌「雪坊優格」近日切割網紅四叉貓，遭到不少網友抵制，眼看風波漸漸平息；怎料，官方粉專深夜的最新發文，輕佻的語氣再度被炎上，最終雪坊急刪文章，並重新發布正式道歉聲明。

再掀戰火的貼文中，雪坊優格小編以「網軍都走光了嗎？呼，那我可以探頭出來了嗎？」開場，表示希望資深鐵粉不要因此離開，強調他們一直踏實做產品、從未欺騙消費者。

小編還笑說，「雖然我們有些地方可能比較厲害，大概也只有考試吧！我絕對沒有說是同個學校的人都是這樣喔，炎上好可怕啊！但不可否認我們在某部分，其實也是很笨、很傻的、很白癡的一群人，所以才會來做辛苦得要死的優格啊！」

然而，這番話引起廣大網友反感，紛紛湧入留言「本來沒什麼情緒，看了這篇頓時厭惡感滿出來」、「慎選發言人跟小編比較實在」、「真的很可怕，還是不知道自己錯在哪，不是很愛講自己學歷好？讀那麼多書都白費了吧」、「哎唷還知道刪文哦？小編真的hen會考試，拿摸（那麼）厲害」、「真的是充滿了被討厭的勇氣」、「已經備份了哈」、「公關跟小編發言及危機處理一蹋糊塗，把二方不同意見的人都當網軍，真的是好棒棒」。

▲文章被網友截圖放上PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲品牌重新發文致歉。（圖／翻攝自臉書／SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格）

不久後，貼文被刪除，品牌再度發文致歉，語氣明顯轉為鄭重，表示「這幾天真的給大家添麻煩了，我們正持續反省與檢討」，並承諾會重新調整團購經營方式、慎選合作對象，避免重演爭議，同時向仍願意留下的支持者致謝，向已經離開的粉絲致歉。

09/15 全台詐欺最新數據

