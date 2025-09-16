美國路邊發現「1.5億年前恐龍骨」被嘲諷　竟是超大咖！酸民秒縮

▲蕭語富是台灣首位古生物清修師。（圖／翻攝自Threads／hsiaokiko）

有「台灣化石先生」之稱的蕭語富近日發文指出，在美國路邊就能看到1.5億年前的恐龍骨頭，台灣卻無法；沒想到，一席話引來冷嘲熱諷，還有網友叫他要多讀一點書。事後，一票內行人看不下去，表示被戲稱要「多讀書」的對象，是台灣古生物界赫赫有名的專家級人物，不禁感嘆「專業被無知嗆聲真的很無奈。」

蕭語富日前在Threads發文感嘆，在美國路邊就能看到約1.5億年前的恐龍骨頭，反觀台灣只能在山溝裡挖到海膽、貝殼等小型化石。

沒想到，短短一則貼文竟引來一批網友吐槽，「大哥別去美國了，多讀點書比較實在」、「有了解過台灣這個島嶼生成的時間點嗎？1.5億年前還是海底」、「四溝層惹你了嗎？」「要考慮到恐龍時期，台灣還在海中啊」。

眼看不少酸言酸語湧入留言區，就有工程師傻眼直呼，「留言的人真的知道自己在跟誰說話嗎？」他接著表示，蕭老是台灣古生物界的超級大佬，人稱「化石先生」，參與過很多龐大的化石修復工程，如含皮膚軟組織的三角龍頭骨挖掘＋清修、潘氏澎湖古鱷（約1600萬年前）的修復計畫、鯨鯊標本、抹香鯨骨架等大型海洋生物標本的復原與展示工程、竊蛋龍懷雙卵（母竊蛋龍懷有兩顆蛋的標本）研究，「發表的全是國際大期刊，一群門外漢到底哪來的臉在這說話。」

PO文狂吸超過5萬讚，許多網友也紛紛前來朝聖，表示「到底為什麼老蕭這篇可以被噴XD，這不就陳述事實而已嗎」、「幫補個血，聽過化石先生本人的演講，真的非常厲害」、「留言讓朋友看專家在自己的領域被嗆」、「+1，進來看熱鬧，結果長知識」、「他不是就在陳述事實而已嗎？怎麼一堆人在說教？超好笑」、「老蕭這波流量賺飽飽，讓更多人認識化石先生，大家Podcast訂閱起來」。