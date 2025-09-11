部落客曝雪坊優格行銷策略　訝異「我團了2年竟跟四叉貓重疊」

▲雪坊優格近期因跟四叉貓合作，被不少網友喊話抵制。（圖／翻攝自雪坊FB）

知名優格品牌「雪坊優格」近日因被發現曾跟政治網紅四叉貓（劉宇，本名劉宇席）合作，遭到不少網友表態抵制。對此，部落客「我是小生」表示，雪坊優格的行銷策略就是廣撒網紅行銷，沒有任何政治立場，他也是最近才知道「開團2年的雪坊，竟然跟四叉貓重疊」。

部落客「我是小生」近日在臉書表示，他看見有許多人因為四叉貓在抵制雪坊優格，但他認為雪坊優格沒有任何政治立場，雪坊的行銷策略就是廣撒網紅，拓展不同客群，「因為我也是到剛剛才知道，原來我開團了2年的雪坊，竟然跟四叉貓重疊，

他最後強調，只是想替雪坊的立場聲明，對於四叉貓「沒有任何評論」，免得對方又肉搜他的家人。

▲雪坊在臉書粉絲團PO出道歉啟事。（圖／翻攝自雪坊FB）

四叉貓近日在網路上訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」炎上，許多不滿網友表態要抵制四叉貓及他業配或合作的商品，網紅陳沂也發文譴責並宣布抵制四叉貓所有業配，雪坊優格因此遭到波及。

針對事件，雪坊優格11日發出道歉啟事，針對與四叉貓的團購合作引起爭議，「我們感到非常的自責與抱歉，在此向大家至上最深的歉意，真的是很對不起。往後除了終止這部分的合作業務之外，我們也會深切檢討反省，並加強管理，避免再有相同的事情出現。謝謝大家的指正。」