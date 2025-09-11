黃瓊慧力挺四叉貓　表態拒買雪坊優格「發那種聲明真的母湯」

▲桃園市議員黃瓊慧力挺四叉貓，表態將拒買雪坊優格「確實好喝，但實在無法再挺」。（圖／翻攝黃瓊慧 桃園觀察日記）



記者趙蔡州／綜合報導

政治網紅四叉貓（劉宇，本名劉宇席）近日因訕笑台北前市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」遭到炎上，合作廠商雪坊優格也表態將不再跟他合作。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧11日表示，看不下去雪坊的作風，請網友推薦她其他的優格品牌。

黃瓊慧11日晚間在Threads表示，先前因為四叉貓的關係，都訂雪坊的優格來吃，甚至連果醬都有買，但「現在請大家推薦我其他優格品牌吧」、「看不下去雪坊的作風、也不敢相信他的公關會這樣處理，發那種聲明真的很母湯」。她後續也在留言區補充，「雪坊優格確實好喝，但實在無法再挺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雪坊在臉書粉絲團PO出道歉啟事。（圖／翻攝自雪坊FB）

四叉貓近日在網路上訕笑前台北市長柯文哲被炎上，許多不滿網友喊話抵制，網紅陳沂更發文譴責並宣布抵制他的所有業配，雪坊優格因此遭到波及。針對事件，雪坊優格11日發出道歉啟事，針對與四叉貓的團購合作引起爭議，「我們感到非常的自責與抱歉，在此向大家至上最深的歉意，真的是很對不起。往後除了終止這部分的合作業務之外，我們也會深切檢討反省，並加強管理，避免再有相同的事情出現。謝謝大家的指正。」