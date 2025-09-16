　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

▲▼加薩50萬人面臨嚴重饑荒。（圖／路透）

▲加薩50萬人面臨嚴重饑荒。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

聯合國獨立調查首次得出結論，認定以色列在加薩對巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，並指出以色列最高領導人涉及煽動種族滅絕，這份報告被形容為「迄今最具權威性的聯合國調查結果」。

根據CNN報導，由聯合國人權理事會在2021年成立的獨立國際調查委員會16日發布這份長達72頁的調查報告，內容指出，自2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊後以及以軍展開軍事行動後，以色列已經在加薩共犯下4項「種族滅絕行為」。

調查報告列舉的行為包括：大規模殺害加薩居民、對加薩居民造成嚴重身心傷害、刻意讓當地生活條件惡化使得居民存亡受到威脅以及實施阻止生育的措施。

▲▼ 以色列空襲下的加薩市滿目瘡痍，房屋被炸毀倒塌。（圖／路透）

▲以色列空襲下的加薩市滿目瘡痍，房屋被炸毀倒塌。（圖／路透）

根據加薩當地衛生部數據，自2023年10月以來已有近6萬5千名巴勒斯坦人死亡，雖然數據未區分平民與武裝分子，但當局強調大多數死者是婦女和兒童。

對此，以色列政府堅稱，在加薩發動的軍事行動屬於「自衛」，且完全遵循國際法，並嚴正否認「種族滅絕」的指控。

以色列外交部16日發表聲明稱，聯合國的這份獨立調查扭曲事實，是不實報導並呼籲立即解散獨立國際調查委員會。以色列稱，這份調查「完全依據哈瑪斯的謊言」。

多年來，以色列一直指控聯合國人權理事會對其存在偏見。由於美國總統川普一直支持以色列政府，因此川普在第一任期的2018年與第二任期上任的第一個月退出聯合國人權理事會，力挺以色列。

▲▼ 以色列攻擊加薩市。（圖／路透）

▲以色列攻擊加薩市。（圖／路透）

儘管如此，國際間針對以色列的批評聲浪仍逐漸升高，其中更包括來自美國的不同聲音。美國參議員范霍倫與莫克利上周就直言，納坦雅胡政府正在實施「對加薩巴勒斯坦人種族清洗」的計畫，而美國也是共犯。

全球最大的「種族滅絕研究學會」9月公開表態，指控以色列正在加薩犯下種族滅絕罪。以色列兩大人權團體也在7月首度承認以色列正在「對加薩巴勒斯坦人進行種族滅絕」。

調查委員會指出，記者、醫護人員、人道工作者及孩童遭以軍直接瞄準擊殺，即使在避難區、學校與醫院等「安全區」也未能倖免。

除了濫用大面積殺傷性武器造成大量平民死亡外，報告還指出，以色列長期封鎖加薩，切斷水、電、燃料與糧食，並全面阻止援助物資，讓當地人道危機雪上加霜。

報告更直指，以色列拒絕嬰兒奶粉和配方奶進入加薩，導致新生兒與幼兒陷入飢餓，這被視為「最有力的滅族意圖證據」。同時，以軍還被指控在拘押過程中對巴勒斯坦人施加性暴力，甚至拍攝並上傳社群媒體羞辱對方。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動
陳玉珊突開轟前夫！　出軌助理瞞她20年
一家3口滅門血案！　法官判女婿死刑：動機令人不齒
雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「創辦人身心崩潰發的」
快訊／聯合國獨立調查首證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

野狗啃食屍體！海地黑幫血洗超過50死　倖存者逃命

鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

以軍證實！對加薩市發動重大進攻　總理納坦雅胡發聲

川普要對紐時提告！　控報導涉誹謗索賠逾4500億

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

平時很少出門　83歲老婦人行道上「被天降墜樓男砸中」當場身亡

野狗啃食屍體！海地黑幫血洗超過50死　倖存者逃命

鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

盧比歐：川普可能下周與澤倫斯基會面

韓男失控地鐵縱火遭求刑20年　檢方轟「恐攻等級」重刑不可避免

28歲男「囚禁印尼籍女友」鎖門燒炭！　她挺5月孕肚跳窗逃生

以軍證實！對加薩市發動重大進攻　總理納坦雅胡發聲

川普要對紐時提告！　控報導涉誹謗索賠逾4500億

林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

生日就是林哲瑄引退記念　申皓瑋回訊息了：真的開心不起來啦

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

女子誤踩「化骨水」中毒身亡　陸媒曝驚人真相：網購就有

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

國際熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

搭高鐵太吵小心被趕下車！日媒：比新幹線還嚴

遭擊中「UFO仍續飛行」！他驚喊：這什麼鬼東西

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

女童被母「丟進棕熊欄舍」！3年後又遭砍死

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

市場預期聯準會降息　美股收漲標普那指再創新高

聯合國獨立調查證實：以色列對加薩「種族滅絕」

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

更多熱門

相關新聞

以色列對加薩市發起重大進攻　總理發聲

以色列對加薩市發起重大進攻　總理發聲

以色列3名官員透露，以色列軍隊16日凌晨對加薩市發動地面進攻，總理納坦雅胡16日證實戰爭進入新階段，稱「以色列已在加薩市發起強力行動」。與此同時，以色列國防軍16日也確認對加薩市展開重大進攻，開始摧毀加薩市內的哈瑪斯基礎設施。

加薩慘況曝光！以軍轟垮民宅「把人活埋」

加薩慘況曝光！以軍轟垮民宅「把人活埋」

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病

以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病

關鍵字：

以色列加薩種族滅絕聯合國

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

明變天！　「全台雨最大」時間曝

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面