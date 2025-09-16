快訊／聯合國獨立調查首度證實：以色列對加薩實施「種族滅絕」

▲加薩50萬人面臨嚴重饑荒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

聯合國獨立調查首次得出結論，認定以色列在加薩對巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，並指出以色列最高領導人涉及煽動種族滅絕，這份報告被形容為「迄今最具權威性的聯合國調查結果」。

根據CNN報導，由聯合國人權理事會在2021年成立的獨立國際調查委員會16日發布這份長達72頁的調查報告，內容指出，自2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊後以及以軍展開軍事行動後，以色列已經在加薩共犯下4項「種族滅絕行為」。

調查報告列舉的行為包括：大規模殺害加薩居民、對加薩居民造成嚴重身心傷害、刻意讓當地生活條件惡化使得居民存亡受到威脅以及實施阻止生育的措施。

▲以色列空襲下的加薩市滿目瘡痍，房屋被炸毀倒塌。（圖／路透）



根據加薩當地衛生部數據，自2023年10月以來已有近6萬5千名巴勒斯坦人死亡，雖然數據未區分平民與武裝分子，但當局強調大多數死者是婦女和兒童。

對此，以色列政府堅稱，在加薩發動的軍事行動屬於「自衛」，且完全遵循國際法，並嚴正否認「種族滅絕」的指控。

以色列外交部16日發表聲明稱，聯合國的這份獨立調查扭曲事實，是不實報導並呼籲立即解散獨立國際調查委員會。以色列稱，這份調查「完全依據哈瑪斯的謊言」。

多年來，以色列一直指控聯合國人權理事會對其存在偏見。由於美國總統川普一直支持以色列政府，因此川普在第一任期的2018年與第二任期上任的第一個月退出聯合國人權理事會，力挺以色列。

▲以色列攻擊加薩市。（圖／路透）



儘管如此，國際間針對以色列的批評聲浪仍逐漸升高，其中更包括來自美國的不同聲音。美國參議員范霍倫與莫克利上周就直言，納坦雅胡政府正在實施「對加薩巴勒斯坦人種族清洗」的計畫，而美國也是共犯。

全球最大的「種族滅絕研究學會」9月公開表態，指控以色列正在加薩犯下種族滅絕罪。以色列兩大人權團體也在7月首度承認以色列正在「對加薩巴勒斯坦人進行種族滅絕」。

調查委員會指出，記者、醫護人員、人道工作者及孩童遭以軍直接瞄準擊殺，即使在避難區、學校與醫院等「安全區」也未能倖免。

除了濫用大面積殺傷性武器造成大量平民死亡外，報告還指出，以色列長期封鎖加薩，切斷水、電、燃料與糧食，並全面阻止援助物資，讓當地人道危機雪上加霜。

報告更直指，以色列拒絕嬰兒奶粉和配方奶進入加薩，導致新生兒與幼兒陷入飢餓，這被視為「最有力的滅族意圖證據」。同時，以軍還被指控在拘押過程中對巴勒斯坦人施加性暴力，甚至拍攝並上傳社群媒體羞辱對方。