美剛挺完以色列！以軍轟垮民宅「把人活埋」　加薩慘況曝光

▲以色列猛烈轟炸加薩市。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國國務卿盧比歐出訪以色列，公開支持以色列在加薩發動新攻勢以及剷除哈瑪斯。但才相隔數小時，目擊者稱，以軍16日對加薩市進行猛烈轟炸，多棟民宅被夷為平地，住戶被活埋在瓦礫堆下，「我們能聽到他們的尖叫聲」。

半島電視台、法新社報導，以色列軍隊是在15日晚間至16日凌晨這一夜對加薩市進行猛烈轟炸，當地目擊者透露，以軍的轟炸持續不斷，情勢越來越危險。加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）證實，加薩市各地仍持續遭受轟炸，死傷人數持續攀升。

▲「蓋法里塔樓」（Al-Ghefari tower）遭以軍襲擊。（圖／路透）

25歲居民加扎勒（Ahmed Ghazal）披露加薩市的慘況，多棟民宅被摧毀，居民受困在瓦礫堆下，「我們可以聽到他們的尖叫聲」。另外，以色列政治評論家高柏格（Ori Goldberg）稱，以色列轟炸加薩相當猛烈，是身在以色列中部都能聽到轟炸聲的程度。

女子耶胡德（Arbel Yehoud）先前曾被抓去當人質，如今她就在總理納坦雅胡住所外抗議，並稱身在以色列境內都能聽到爆炸聲響，但男友艾瑞爾庫尼奧（Ariel Cunio）到現在尚未獲釋，還被關押在加薩，「我的艾瑞爾真的有危險」。

▲在以色列展開轟炸高樓、下令巴勒斯坦人南移之前，加薩市大約有100萬人居住。（圖／路透）

根據聯合國統計數據，在以色列展開轟炸高樓、下令巴勒斯坦人南移之前，加薩市大約有100萬人居住。聯合國秘書長古特瑞斯發言人杜雅里克（Stephane Dujjaric）表示，光是在過去這幾天，當地人道主義組織就統計出有將近7萬人往南遷移，主要前往迪爾巴拉（Deir al-Balah）和汗尤尼斯（Khan Yunis）。

以色列軍方宣稱，至今已有逾32萬巴勒斯坦人逃離加薩市。國防部長卡茲（Israel Katz）提到，以軍正以鐵拳打擊加薩，士兵英勇奮戰，為釋放人質與擊敗哈瑪斯創造條件，「加薩正在燃燒」，不會退讓、也不會回頭，直到任務完成為止。