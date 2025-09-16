　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美剛挺完以色列！以軍轟垮民宅「把人活埋」　加薩慘況曝光

▲▼ 以色列攻擊加薩市。（圖／路透）

▲以色列猛烈轟炸加薩市。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國國務卿盧比歐出訪以色列，公開支持以色列在加薩發動新攻勢以及剷除哈瑪斯。但才相隔數小時，目擊者稱，以軍16日對加薩市進行猛烈轟炸，多棟民宅被夷為平地，住戶被活埋在瓦礫堆下，「我們能聽到他們的尖叫聲」。

半島電視台、法新社報導，以色列軍隊是在15日晚間至16日凌晨這一夜對加薩市進行猛烈轟炸，當地目擊者透露，以軍的轟炸持續不斷，情勢越來越危險。加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）證實，加薩市各地仍持續遭受轟炸，死傷人數持續攀升。

▲▼ 以色列攻擊加薩市。（圖／路透）

▲「蓋法里塔樓」（Al-Ghefari tower）遭以軍襲擊。（圖／路透）

25歲居民加扎勒（Ahmed Ghazal）披露加薩市的慘況，多棟民宅被摧毀，居民受困在瓦礫堆下，「我們可以聽到他們的尖叫聲」。另外，以色列政治評論家高柏格（Ori Goldberg）稱，以色列轟炸加薩相當猛烈，是身在以色列中部都能聽到轟炸聲的程度。

女子耶胡德（Arbel Yehoud）先前曾被抓去當人質，如今她就在總理納坦雅胡住所外抗議，並稱身在以色列境內都能聽到爆炸聲響，但男友艾瑞爾庫尼奧（Ariel Cunio）到現在尚未獲釋，還被關押在加薩，「我的艾瑞爾真的有危險」。

▲▼ 以色列攻擊加薩市。（圖／路透）

▲在以色列展開轟炸高樓、下令巴勒斯坦人南移之前，加薩市大約有100萬人居住。（圖／路透）

根據聯合國統計數據，在以色列展開轟炸高樓、下令巴勒斯坦人南移之前，加薩市大約有100萬人居住。聯合國秘書長古特瑞斯發言人杜雅里克（Stephane Dujjaric）表示，光是在過去這幾天，當地人道主義組織就統計出有將近7萬人往南遷移，主要前往迪爾巴拉（Deir al-Balah）和汗尤尼斯（Khan Yunis）。

以色列軍方宣稱，至今已有逾32萬巴勒斯坦人逃離加薩市。國防部長卡茲（Israel Katz）提到，以軍正以鐵拳打擊加薩，士兵英勇奮戰，為釋放人質與擊敗哈瑪斯創造條件，「加薩正在燃燒」，不會退讓、也不會回頭，直到任務完成為止。

►以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻　死亡人數更升級
►以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／腸病毒增1死！　出生7天爆敗血症隔日亡
台女網紅拒陪睡遭韓男暴打！　外交部回應
小鬼逝世5年！坤達星空下喊「想你」　《玩很大》發聲
「最親民總統」布條誰掛的？　工信認了：自行懸掛沒通知主管機關
快訊／台北天空塔爆掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝
YT頻道慘了！散布假消息　內政部：依法查處
啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美剛挺完以色列！以軍轟垮民宅「把人活埋」　加薩慘況曝光

高鐵新制「寧靜車廂」太吵趕下車！　日媒震驚：比新幹線還嚴格

官房長官林芳正宣布參選自民黨大選！　力拼下一屆日本首相

女童被母故意「丟進棕熊欄舍」死裡逃生！　3年後仍遭媽活活砍死

火化前一刻突然復活　86歲女「柴火堆上恢復呼吸」被緊急送醫

波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

從小照顧到長大　南非飼養員突然被19歲溫柔大象「象牙刺穿」亡

川普簽政令「國民兵進駐曼菲斯」　點名芝加哥是下個目標

企圖「巫術暗殺總統」！尚比亞2男遭判2年　活變色龍成死亡法器

槍殺柯克！22歲嫌在Discord坦承犯案　疑似踩點演練畫面曝光

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

美剛挺完以色列！以軍轟垮民宅「把人活埋」　加薩慘況曝光

高鐵新制「寧靜車廂」太吵趕下車！　日媒震驚：比新幹線還嚴格

官房長官林芳正宣布參選自民黨大選！　力拼下一屆日本首相

女童被母故意「丟進棕熊欄舍」死裡逃生！　3年後仍遭媽活活砍死

火化前一刻突然復活　86歲女「柴火堆上恢復呼吸」被緊急送醫

波蘭總統官邸上空驚見無人機　籲北約考慮設立烏克蘭禁飛區

從小照顧到長大　南非飼養員突然被19歲溫柔大象「象牙刺穿」亡

川普簽政令「國民兵進駐曼菲斯」　點名芝加哥是下個目標

企圖「巫術暗殺總統」！尚比亞2男遭判2年　活變色龍成死亡法器

槍殺柯克！22歲嫌在Discord坦承犯案　疑似踩點演練畫面曝光

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

中駐丹麥大使要日本驅離我代表遭拒　外交部：戰狼外交悖離文明素養

快訊／腸病毒增1死！嬰出生7天疑似敗血症　隔日死亡

螞蟻視角看世界　廣達《游於藝》台南12校展開「見微知美」巡迴之旅

《時代革命》導演周冠威新片在台拍攝！　吐真心話：不用擔心突然被取銷

張棋惠脫了！　香豔比基尼照辣爆...出道25年曝「超狂喜訊」

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆因缺電：員工說中央要求復工

台網紅拒陪睡韓男遭暴打　外交部：已與韓國警方聯繫

2026高雄市長最新民調曝！4綠委唯一輸給柯志恩...邱議瑩說話了

歸仁「食辦桌」10／17登場　黃偉哲：傳承總舖師文化強化防疫意識

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

國際熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

市場預期聯準會降息　美股收漲標普那指再創新高

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

女童被母「丟進棕熊欄舍」！3年後又遭砍死

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

更多熱門

相關新聞

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻

Axios引述以色列官員報導，以色列軍隊15日發動地面進攻，成功佔領加薩市。以色列當局聲稱此舉是為了徹底剷除哈瑪斯。而這項行動也成為以哈戰爭爆發2年來的再度升級，預計死亡人數將持續增加，並加劇加薩地區的人道主義災難。

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病

以軍2萬傷兵「逾半數」罹患精神疾病

卡達15日要辦阿拉伯與穆斯林領袖峰會

卡達15日要辦阿拉伯與穆斯林領袖峰會

以軍前參謀長：加薩傷亡超過20萬人

以軍前參謀長：加薩傷亡超過20萬人

關鍵字：

以色列加薩以哈戰爭人質

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面