以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

The Israeli military has struck and destroyed a residential tower block in Gaza City - said to be the tallest building in the Gaza Strip.



Israel said the building was being used to hide "terrorist infrastructure".



Latest world news: https://t.co/wB3vdQsaky pic.twitter.com/9fDyHP5Ykr — Sky News (@SkyNews) September 15, 2025

記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方15日對加薩市一棟高層住宅大樓發動空襲，將這棟被認為是加薩走廊最高的大樓徹底摧毀。遭襲擊的「蓋法里塔樓」（Al-Ghefari tower）共有16層樓，空襲前約一小時，以軍已向當時在內避難的家庭，以及周邊地區的民眾發出撤離警告。

▲▼加薩最高樓遭以軍炸毀。（圖／翻攝Instagram）



以色列國防軍（IDF）表示，這棟建築被用來隱藏「恐怖主義基礎設施」，因此成為攻擊目標。根據目擊者拍攝的畫面，大樓在爆炸聲中垮陷成瓦礫。

與此同時，加薩地區由哈瑪斯控制的衛生當局表示，另有兩處民宅及一頂供流離失所家庭避難的帳篷也遭到空襲，共造成16人死亡。當地救援人員指出，死者當中包括婦女與兒童。