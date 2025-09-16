川普簽政令「國民兵進駐曼菲斯」　點名芝加哥是下個目標

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普15日在白宮簽署行政命令，派遣國民兵進駐田納西州曼菲斯（Memphis），此舉延續其在華盛頓與洛杉磯的軍事化打擊犯罪策略，同時預告芝加哥可能成為下一個目標城市。川普簽署成立「曼菲斯安全特遣隊」備忘錄時宣布，「我們將像整頓華盛頓特區那樣來解決這個問題。」

衛報、法新社報導，川普在橢圓辦公室會議上宣布成立「曼菲斯安全特別工作組」（Memphis Safe Task Force），稱這些部隊將與聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮及爆裂物管理局、緝毒局、移民及海關執法局、聯邦法警署及司法部等多個聯邦機構合作。司法部長邦迪強調，聯邦機構將複製華盛頓模式，「讓曼菲斯再次安全」。

這獲得田納西州州長李伊（Bill Lee）的支持，並在簽署儀式上表達感謝。川普預測，該市犯罪率將在未來數周內直線下降。

川普在記者會上還說，「我們接下來可能會去芝加哥」，但同時暗示這場部署行動不會立即展開。但這項提議已遭到伊利諾州民主黨籍州長普里茨克強烈反對，後者稱派兵進入美國城市是「糟糕的想法」。

川普則稱，「我們希望獲得州長協助，但如果得不到，我們也會在沒有他支持下執行」。就在上周，川普政府在芝加哥啟動移民執法行動「中途閃擊行動」，只在打擊最惡劣罪犯。

此外，川普也點名聖路易（St Louis）、紐奧良和巴爾的摩為未來潛在部署目標，強調「我們要拯救這些地方」。