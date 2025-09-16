川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

▲川普下調日本汽車關稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府15日宣布，總統川普針對日本汽車所調降的關稅，將於今（16日）正式生效。根據這項政策，進口自日本的汽車關稅將從原先的27.5％降至15％，這是雙方於7月22日達成的貿易協議的一部分。

今年4月，美國基於「國家安全」理由對外國汽車徵收額外關稅，導致包括日本車廠在內的海外製造商利潤大幅受壓。此次調降被視為是美日重啟合作的象徵，日本方面則承諾將在川普的第二任期內大舉投資美國，並擴大自美國進口農產品。

白宮已於9月4日簽署行政命令，正式推動這份貿易協議生效。根據協議內容，日本在所謂的「對等關稅」政策中享有特殊待遇，美方對日本輸美產品課徵的關稅將被封頂，最高不超過15％。

實際上，美國自8月7日起即針對數十個貿易夥伴調整其商品的國別關稅，日本也包括在內。雖然大多數日本進口商品關稅已降至15％，但原先高於15％的商品關稅則維持不變，且不會另加其他附加稅。然而，汽車關稅與避免「關稅重疊」的措施此前尚未實施，直到此份行政命令與後續行政程序完成後，才得以落實。

此外，美國政府表示，針對8月7日以來在新國別關稅制度下，曾被多收的日本進口商品「重複關稅」，將予以退還。這項退款措施也被視為川普政府緩和與主要貿易夥伴摩擦的具體表現。