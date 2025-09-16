　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

▲川普下調日本汽車關稅。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普下調日本汽車關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府15日宣布，總統川普針對日本汽車所調降的關稅，將於今（16日）正式生效。根據這項政策，進口自日本的汽車關稅將從原先的27.5％降至15％，這是雙方於7月22日達成的貿易協議的一部分。

今年4月，美國基於「國家安全」理由對外國汽車徵收額外關稅，導致包括日本車廠在內的海外製造商利潤大幅受壓。此次調降被視為是美日重啟合作的象徵，日本方面則承諾將在川普的第二任期內大舉投資美國，並擴大自美國進口農產品。

白宮已於9月4日簽署行政命令，正式推動這份貿易協議生效。根據協議內容，日本在所謂的「對等關稅」政策中享有特殊待遇，美方對日本輸美產品課徵的關稅將被封頂，最高不超過15％。

實際上，美國自8月7日起即針對數十個貿易夥伴調整其商品的國別關稅，日本也包括在內。雖然大多數日本進口商品關稅已降至15％，但原先高於15％的商品關稅則維持不變，且不會另加其他附加稅。然而，汽車關稅與避免「關稅重疊」的措施此前尚未實施，直到此份行政命令與後續行政程序完成後，才得以落實。

此外，美國政府表示，針對8月7日以來在新國別關稅制度下，曾被多收的日本進口商品「重複關稅」，將予以退還。這項退款措施也被視為川普政府緩和與主要貿易夥伴摩擦的具體表現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鬼鬼慶生沒邀演藝圈「頭號好友」　已退追IG
快訊／川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效
國民黨主席之爭！　馬英九讚2特點挺羅智強
洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑
《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾
范瑋琪巡演爆票房慘！只賣完最低價急喊卡　觀眾一片錯愕
快訊／以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡
興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電
兒忘記沖馬桶！　陸1家3口都確診罕見遺傳病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

黃瀞瑩開箱「廣慈社宅」陽台就能看101煙火　網友大謝他

颱風生成機率高！　變天時間曝

陸股ETF全面開火！六檔擠進績效前十　00877最猛稱王

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

超反差！U18帕蘇拉在外野唱悲傷粵語歌舒壓　預測美國左投賽揚獎

租賃專法遭疑「保護租霸」房東炸鍋　違規最高罰30萬

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

國際熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

市場預期聯準會降息　美股收漲標普那指再創新高

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

貝森特：川普19日將通話習近平

川普：美國企業應半年公布一次財報

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

更多熱門

相關新聞

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

美中兩國15日在西班牙馬德里結束為期兩天的關稅與經濟政策談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已就中國企業字節跳動（ByteDance）旗下熱門短影音平台TikTok達成架構協議（framework deal），為其持續在美國營運鋪路。

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

川普赴英國是訪問　美英將公布逾3000億元協議

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

關鍵字：

川普日本關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面