致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警　被咬恐致心臟衰竭

▲接吻蟲外觀類似蟑螂與椿象，常躲藏於木堆、石縫與牆壁裂縫中，夜間吸血後排泄帶有寄生蟲的糞便。（圖／達志／美聯社）

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發出警告，指出美國境內出現多起新通報的「查加斯病」（Chagas disease）病例，這是由俗稱「接吻蟲」（kissing bugs）的昆蟲所傳播，患者若未治療，恐導致心臟衰竭等威脅生命的併發症。

根據CBS新聞報導，CDC指出，美洲地區共有21個國家被列為查加斯病的流行區，而美國原本並非高風險國家，因此對此病的了解與通報意識相對不足。然而，目前美國已有德州、維吉尼亞州、北卡羅來納州等至少8州通報出現本土人類感染病例，其中德州案例數最多。另有報告指出，接吻蟲蹤跡已遍布美國32州，分布範圍之廣令人憂心。

查加斯病又稱美洲錐蟲病，是由寄生蟲「克氏錐蟲」引起，主要透過錐蝽（即接吻蟲）叮咬人類臉部傳播，進而將寄生蟲帶入人體。接吻蟲除了會在夜間吸血外，其排泄物中所含的寄生蟲，進入人體後可能引起眼部腫脹、皮疹、發燒、身體痠痛與嚴重疲勞等初期症狀。若未及時診斷與治療，長期可能造成出現心臟衰竭或是食道擴張等威脅生命的併發症。

雖然CDC強調一般民眾感染風險極低，但旅遊民眾與特定高風險族群仍需提高警覺。CBS醫療專家龔德醫師（Dr. Celine Gounder）指出，居住於農村或防蟲設施不足的住戶、獵人、露營者及經常與野生動物接觸者，屬於較高風險族群。

由於目前尚無疫苗或針對查加斯病的預防性藥物，專家呼籲民眾務必加強自我防護。傳染病醫師摩爾（Tom Moore）建議，旅遊時應選擇建築結構完善的住所、使用防蟲噴劑、穿著長袖與長褲遮蔽皮膚、避免食用受汙染的食物，並保持個人與環境清潔。此外，當地居民應封閉窗戶、清除屋周圍雜物，減少蟲類棲息空間。

醫師提醒，若曾至接吻蟲分布區域並出現疑似症狀，應盡速就醫，透過檢查確診後可接受抗寄生蟲藥物治療。針對早期患者的藥物可有效殺死體內寄生蟲，後期病患則需以藥物控制病情發展。

▲美國至少已有8州出現接吻蟲傳播查加斯病的本土病例，德州通報數量最多，疫情值得關注。（圖／翻攝自x，@WTKR3）

