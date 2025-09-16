　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警　被咬恐致心臟衰竭

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警恐成地方流行病　被咬恐致心臟衰竭

▲接吻蟲外觀類似蟑螂與椿象，常躲藏於木堆、石縫與牆壁裂縫中，夜間吸血後排泄帶有寄生蟲的糞便。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發出警告，指出美國境內出現多起新通報的「查加斯病」（Chagas disease）病例，這是由俗稱「接吻蟲」（kissing bugs）的昆蟲所傳播，患者若未治療，恐導致心臟衰竭等威脅生命的併發症。

根據CBS新聞報導，CDC指出，美洲地區共有21個國家被列為查加斯病的流行區，而美國原本並非高風險國家，因此對此病的了解與通報意識相對不足。然而，目前美國已有德州、維吉尼亞州、北卡羅來納州等至少8州通報出現本土人類感染病例，其中德州案例數最多。另有報告指出，接吻蟲蹤跡已遍布美國32州，分布範圍之廣令人憂心。

查加斯病又稱美洲錐蟲病，是由寄生蟲「克氏錐蟲」引起，主要透過錐蝽（即接吻蟲）叮咬人類臉部傳播，進而將寄生蟲帶入人體。接吻蟲除了會在夜間吸血外，其排泄物中所含的寄生蟲，進入人體後可能引起眼部腫脹、皮疹、發燒、身體痠痛與嚴重疲勞等初期症狀。若未及時診斷與治療，長期可能造成出現心臟衰竭或是食道擴張等威脅生命的併發症。

雖然CDC強調一般民眾感染風險極低，但旅遊民眾與特定高風險族群仍需提高警覺。CBS醫療專家龔德醫師（Dr. Celine Gounder）指出，居住於農村或防蟲設施不足的住戶、獵人、露營者及經常與野生動物接觸者，屬於較高風險族群。

由於目前尚無疫苗或針對查加斯病的預防性藥物，專家呼籲民眾務必加強自我防護。傳染病醫師摩爾（Tom Moore）建議，旅遊時應選擇建築結構完善的住所、使用防蟲噴劑、穿著長袖與長褲遮蔽皮膚、避免食用受汙染的食物，並保持個人與環境清潔。此外，當地居民應封閉窗戶、清除屋周圍雜物，減少蟲類棲息空間。

醫師提醒，若曾至接吻蟲分布區域並出現疑似症狀，應盡速就醫，透過檢查確診後可接受抗寄生蟲藥物治療。針對早期患者的藥物可有效殺死體內寄生蟲，後期病患則需以藥物控制病情發展。

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警恐成地方流行病　被咬恐致心臟衰竭

▲美國至少已有8州出現接吻蟲傳播查加斯病的本土病例，德州通報數量最多，疫情值得關注。（圖／翻攝自x，@WTKR3）

延伸閱讀
惡霸校長3／校長疑用權力整老師　考績、監視器、校事會議都成武器
惡霸校長2／校長連遭教育處、監察院約談　正義師疑淪出氣箭靶
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗」　黃國昌笑翻
柯美蘭要小草「暫停抗議活動」　柯文哲反應曝光
台灣民意民調／賴清德聲望再創新低　3個月流失310萬人支持
以色列軍隊「佔領加薩市」！　死亡人數升級
快訊／柯文哲赴北院開庭！　李文宗將出庭作證
快訊／板南線「車門卡異物」！府中站塞爆如跨年　北捷回應了
快訊／高雄2人落水亡　男屍「身上綁石塊」漂高雄港
快訊／台積電第19次秒填息達陣　再創新天價
正妹YTR遭暴打首露面！全身傷狼狽曝光　當晚對話公開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻　死亡人數更升級

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警　被咬恐致心臟衰竭

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

以色列軍隊「佔領加薩市」！發動地面進攻　死亡人數更升級

致命「接吻蟲病」蔓延美國8州！CDC示警　被咬恐致心臟衰竭

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

美中馬德里經貿會談　新華社：雙方達成3點框架共識

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

3大優勢超吸引人！台灣「1城市」成美國人退休移居熱門地點

逾133萬人坐等！00919配發0.54元填逾2成　10／15入帳

李洋掀點名運動風潮　陳世凱接下挑戰：再忙都要運動

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

新竹男「獵槍轟頭」殺害部落同鄉　二審仍判12年

爆柯文哲肌肉流失稱「不要去成吉思汗、我要去找館長練」　黃國昌笑翻

15元滷肉飯隱身萬華老市場　樸實小攤擺滿古早味小菜排隊人潮不斷

東海利百代親子館啟用！藝術美學×家庭共學　開創親子互動新模式

傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

樂天新MC「人生第一次入圍金鐘」！激動淚崩：阿爸我要去走紅毯了

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

國際熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

美中貿易談判「這公司」　川普搶先發文

市場預期聯準會降息　美股收漲標普那指再創新高

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

占星術算錯？地球自轉偏移星座過時2000年

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡

嘲笑柯克遭暗殺恐被撤簽證！　魯比歐：美國不歡迎慶祝謀殺的人

川普：美軍二度攻擊委內瑞拉　擊沉毒品船3死

夫妻在冰箱找到彩券　驚嚇中4億元大獎

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

貝森特：川普19日將通話習近平

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

川普：美國企業應半年公布一次財報

更多熱門

相關新聞

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

美國政府15日宣布，總統川普針對日本汽車所調降的關稅，將於今（16日）正式生效。根據這項政策，進口自日本的汽車關稅將從原先的27.5％降至15％，這是雙方於7月22日達成的貿易協議的一部分。

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

大谷翔平回擊夏威夷房地產訴訟！　經紀人：濫用大谷形象謀私利

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

TikTok在美繼續營運！　美財長：與中國達成協議

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

無碳發電！　美能源部長：核融合發電最快8年內可商轉

關鍵字：

接吻蟲查加斯病CDC北美要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面