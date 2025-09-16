台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

▲全智賢新劇《暴風圈》製作團隊、台劇《影后》監製，台韓強勢陣容合作，打造華語浪漫聚集。（圖／《暴風圈》劇照，Disney+提供）

全智賢新劇《暴風圈》製作團隊、《影后》監製來了！為了擴大台灣浪漫愛情劇集的孵化、國際市場拓展，文化內容策進院（文策院）攜手韓國影視公司「IMAGINUS」、台灣的「集集創造娛樂」合作，推出「BLOOM：台韓浪漫劇集開發計畫」，攜手打造具國際市場潛力的華語原創浪漫劇集，將於10月公開徵選。

文策院提到，韓國製作公司IMAGINUS 由前Studio Dragon CEO Jinnie Choi 創立，專注打造國際影視內容，包含《淚之女王》、《我的女神室友斗娜》，還有全智賢的新劇《暴風圈》等熱門作品，旗下集結百位以上製作人、導演與編劇，包括《殭屍校園》製作人、《還魂》編劇洪氏姊妹及《黑暗榮耀》導演等一線創作者。

而「集集創造娛樂」則由前Taiwan+ 執行長蔡秋安擔任董事長，專注於台灣IP的孵化、製作與營運，並以商業導向推動開發與投資。此次「BLOOM：台韓浪漫劇集開發計畫」開發計畫，為公司成立後啟動的首項計畫，也是第一項台韓合製浪漫劇集計畫，將公開徵選並孵育3部具備國際合作、合製潛力的華語原創浪漫劇集。

文策院表示，台灣浪漫愛情題材的影視作品如《我的少女時代》、《想見你》等，近年來席捲韓國市場，因此看好台灣原創浪漫愛情題材的商業市場潛力，由台韓攜手共同開發、孵育，共闖國際市場。

參與的台韓製作人及編劇陣容十分堅強，韓國方面包含金宣虎和高允貞主演劇集《這份愛可以翻譯嗎？》的製作人Lee, Hyun Young、以及曾製作韓國tvN 戲劇，由李炳憲與申敏兒主演的《我們的藍調時光》的Lee, Kyoung Hee、以及在IMAGINUS 擔任監製的Jung Kyoon Kim 等，將以豐富的製作經驗，共同為計畫挹注專業。

▲《影后》監製丁長鈺將加入合作計畫陣容。（圖／《影后》劇照，Netflix提供）

台灣方面包含曾任Disney+ 大中華區原創內容監製，並獲柏林影展、金馬獎、香港金像獎等多項國際肯定的段奕倫、Netflix 熱播劇《影后》監製的丁長鈺，以及締造《比悲傷更悲傷的故事》全球40億票房佳績並監製電影版《想見你》的導演林孝謙。

對此次合作，Jung Kyoon Kim表示，IMAGINUS很高興能與文策院、集集創造娛樂合作，透過結合台灣優秀的創作者與故事，融合韓劇的成功模式，共同打造能吸引全球市場的浪漫愛情劇集。

台灣製作人及編劇們也紛紛感到期待，段奕倫表示，台灣的溫暖靈感結合韓國的全球視野，相信能創造跨界浪漫，共同鑄就經典時刻。林孝謙更說，當台灣的浪漫創意遇上韓國的必勝公式，讓我們一加一大於二，攜手打造動人的愛情故事。

文策院董事長王時思說，三方合作希望能發揮最大優勢、創造最佳效益，讓台灣具國際市場優勢的影視類型，透過擅長及熟悉全球口味的韓國合作，能在全球市場掀起浪潮。

計畫將於10月啟動徵件，並於12月底前公布3件入選企畫案，入選團隊將有機會赴韓國進行提案或商務交流會議，獲得珍貴的交流資源；隨後將與擁有多年專業實務的台韓製作人攜手合作，完成華語原創浪漫劇集企畫案，為未來國際市場的提案與合作奠定基礎。開發作業將於2026年1月正式展開，未來企畫更享有優先投資與製作的權利。