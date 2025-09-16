　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

▲▼全智賢喪夫宣布參選總統！最帥保鑣請來姜棟元貼身　《暴風圈》震撼開播。（圖／Disney+提供）

▲全智賢新劇《暴風圈》製作團隊、台劇《影后》監製，台韓強勢陣容合作，打造華語浪漫聚集。（圖／《暴風圈》劇照，Disney+提供）

記者林育綾／綜合報導

全智賢新劇《暴風圈》製作團隊、《影后》監製來了！為了擴大台灣浪漫愛情劇集的孵化、國際市場拓展，文化內容策進院（文策院）攜手韓國影視公司「IMAGINUS」、台灣的「集集創造娛樂」合作，推出「BLOOM：台韓浪漫劇集開發計畫」，攜手打造具國際市場潛力的華語原創浪漫劇集，將於10月公開徵選。

文策院提到，韓國製作公司IMAGINUS 由前Studio Dragon CEO Jinnie Choi 創立，專注打造國際影視內容，包含《淚之女王》、《我的女神室友斗娜》，還有全智賢的新劇《暴風圈》等熱門作品，旗下集結百位以上製作人、導演與編劇，包括《殭屍校園》製作人、《還魂》編劇洪氏姊妹及《黑暗榮耀》導演等一線創作者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「集集創造娛樂」則由前Taiwan+ 執行長蔡秋安擔任董事長，專注於台灣IP的孵化、製作與營運，並以商業導向推動開發與投資。此次「BLOOM：台韓浪漫劇集開發計畫」開發計畫，為公司成立後啟動的首項計畫，也是第一項台韓合製浪漫劇集計畫，將公開徵選並孵育3部具備國際合作、合製潛力的華語原創浪漫劇集。

文策院表示，台灣浪漫愛情題材的影視作品如《我的少女時代》、《想見你》等，近年來席捲韓國市場，因此看好台灣原創浪漫愛情題材的商業市場潛力，由台韓攜手共同開發、孵育，共闖國際市場。

參與的台韓製作人及編劇陣容十分堅強，韓國方面包含金宣虎和高允貞主演劇集《這份愛可以翻譯嗎？》的製作人Lee, Hyun Young、以及曾製作韓國tvN 戲劇，由李炳憲與申敏兒主演的《我們的藍調時光》的Lee, Kyoung Hee、以及在IMAGINUS 擔任監製的Jung Kyoon Kim 等，將以豐富的製作經驗，共同為計畫挹注專業。 

▲《影后》監製丁長鈺將加入合作計畫陣容。（圖／《影后》劇照，Netflix提供）

台灣方面包含曾任Disney+ 大中華區原創內容監製，並獲柏林影展、金馬獎、香港金像獎等多項國際肯定的段奕倫、Netflix 熱播劇《影后》監製的丁長鈺，以及締造《比悲傷更悲傷的故事》全球40億票房佳績並監製電影版《想見你》的導演林孝謙。

對此次合作，Jung Kyoon Kim表示，IMAGINUS很高興能與文策院、集集創造娛樂合作，透過結合台灣優秀的創作者與故事，融合韓劇的成功模式，共同打造能吸引全球市場的浪漫愛情劇集。

台灣製作人及編劇們也紛紛感到期待，段奕倫表示，台灣的溫暖靈感結合韓國的全球視野，相信能創造跨界浪漫，共同鑄就經典時刻。林孝謙更說，當台灣的浪漫創意遇上韓國的必勝公式，讓我們一加一大於二，攜手打造動人的愛情故事。

文策院董事長王時思說，三方合作希望能發揮最大優勢、創造最佳效益，讓台灣具國際市場優勢的影視類型，透過擅長及熟悉全球口味的韓國合作，能在全球市場掀起浪潮。

計畫將於10月啟動徵件，並於12月底前公布3件入選企畫案，入選團隊將有機會赴韓國進行提案或商務交流會議，獲得珍貴的交流資源；隨後將與擁有多年專業實務的台韓製作人攜手合作，完成華語原創浪漫劇集企畫案，為未來國際市場的提案與合作奠定基礎。開發作業將於2026年1月正式展開，未來企畫更享有優先投資與製作的權利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面
小鐘白目行徑「女友當場淚灑餐廳」！　吳姍儒：真的很沒水準
淡江大橋掛「最親民賴總統」超大布條！　背後原因曝
快訊／民宅惡火！　44歲男被救出已成焦屍
《星光》男星一年半0收入！　出門不敢讓人知道名字
台中女被亂刀猛砍慘死路邊！　兇手隨手丟刀騎車逃亡
現場畫面曝！桃園女遭割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血
夢幻沙灘戲水溺斃　16歲建教生「刻苦背景」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

淡江大橋「最親民總統」布條惹議　背後原因曝：包商高層是賴粉

吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒：世界難吃　網爆共鳴

不是錢都、石二鍋！台灣最強小火鍋是它　在地人：半夜12點還在排

第一天上班！她被塞紙條「快逃，無良公司」　一票反搖頭

淡江大橋「焊接比照核電廠標準」　陳世凱：生命週期可達120年

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

板橋阿伯「躲太陽」機車停路中！網怒轟：怕曬就不要出門

美國路邊發現「1.5億年前恐龍骨」被嘲諷　竟是超大咖！酸民秒縮

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

淡江大橋「最親民總統」布條惹議　背後原因曝：包商高層是賴粉

吃到飽「1夯品搶翻」每人限量！他吃一口怒：世界難吃　網爆共鳴

不是錢都、石二鍋！台灣最強小火鍋是它　在地人：半夜12點還在排

第一天上班！她被塞紙條「快逃，無良公司」　一票反搖頭

淡江大橋「焊接比照核電廠標準」　陳世凱：生命週期可達120年

雪坊優格遭抵制　粉專追蹤數「漲破17萬」！王浩宇：做好1事會成功

北農攜手日商Grit Foods簽署2026年農產品供應合約　台灣蔬果外銷日本再添新動能

板橋阿伯「躲太陽」機車停路中！網怒轟：怕曬就不要出門

美國路邊發現「1.5億年前恐龍骨」被嘲諷　竟是超大咖！酸民秒縮

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面：愛開玩笑

Marz23熬8年首攻蛋！　「1年2身份登北高雙蛋」認：壓力很大

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

最新調查！陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一　市府感謝市民支持

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

蔣萬安怨捷運補助遭刪650億　吳思瑤批恃寵而驕：不會做就換人

YT頻道「雪姨智慧生活」散布假消息　內政部：依法查處

新全民國防手冊曝　刪敵我辨識、教民眾「政府宣布投降都是假訊息」

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

生活熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

明變天！　「全台雨最大」時間曝

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

正妹YTR旅韓「拒絕陪睡」被打！　最新影片曝光

「秋分要來了」4生肖得避災　4禁忌一次看

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

最新發文「網軍走光了嗎」網炸鍋　雪坊火速刪文！

快訊／北捷板南線異常　人潮塞爆

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

颱風生成機率高！　變天時間曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面