　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

▲▼ 羅智強向馬英九提參選黨主席政見。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強向馬英九提參選黨主席政見。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，立委羅智強昨日完成領表程序。今（16日）一早，羅智強在臉書上曝光一段影片，影片中前總統馬英九表態，「國民黨的世代交替現在是時候了，我認為黨主席職位應該支持現任立委羅智強」更大讚羅智強是，「空戰司令、社群一哥」，認為應該「讓羅智強帶領新一代的優秀同志繼續打拼，在當前台灣實現政黨輪替，讓國民黨重返執政」。

馬英九在影片中提到，「我是馬英九，國民黨的世代交替現在是時候了，我認為黨主席職位應該支持現任立委羅智強，他出生基隆碼頭工人家庭，從政以來有情有義，他自己這次被罷免還出錢出力挹注全台灣被罷免的同志，他這種義氣與豪氣，令人由衷的欽佩」。

馬英九說，「智強從民國96年起，就是我的重要助手，幫我打贏過兩次總統大選，他本身兼有選戰（馬英九競選辦公室副執行總幹事）、國政（總統府副秘書長）、黨務（革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長）與國會（國民黨立法院黨團書記長）的四種實務經驗，政治歷練完整，也打造了極為堅強的社群平台，他因此被稱為空戰司令、社群一哥，多年來，他為國民黨宣揚理念、耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代他是最能領導國民黨的中興幹才」。

馬英九最後說，「我們老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了，讓羅智強帶領新一代的優秀同志繼續打拼，在當前台灣實現政黨輪替，讓國民黨重返執政。羅智強加油，國民黨加油，中華民國加油」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鬼鬼慶生沒邀演藝圈「頭號好友」　已退追IG
快訊／川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效
國民黨主席之爭！　馬英九讚2特點挺羅智強
洗錢200億！雨刷「美女妻」才是藏鏡人　拋家棄子落跑
《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾
范瑋琪巡演爆票房慘！只賣完最低價急喊卡　觀眾一片錯愕
快訊／以色列空襲！　「加薩最高樓」炸毀、16人死亡
興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電
兒忘記沖馬桶！　陸1家3口都確診罕見遺傳病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員金主被起底！遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲「我的孩子真的是好孩子」

快訊／柯文哲二獲交保　黃國昌秒發文喊「打臉北檢」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

綠議員金主被起底！遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

AIT表態「台灣地位未定」　卜睿哲：首次看到具體的措辭

陳智菡沒害到柯文哲！小草湧入臉書力挺「小姐姐受委屈了」

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲「我的孩子真的是好孩子」

快訊／柯文哲二獲交保　黃國昌秒發文喊「打臉北檢」

黃瀞瑩開箱「廣慈社宅」陽台就能看101煙火　網友大謝他

颱風生成機率高！　變天時間曝

陸股ETF全面開火！六檔擠進績效前十　00877最猛稱王

南韓關稅恐退回25％！　外媒揭日本1舉動讓美韓談判歸零

玩家譴責「任天堂鑰匙卡」只想削錢　前卡普空開發反駁另有原因

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

川普政府下調日本汽車關稅至15％　今起生效

超反差！U18帕蘇拉在外野唱悲傷粵語歌舒壓　預測美國左投賽揚獎

租賃專法遭疑「保護租霸」房東炸鍋　違規最高罰30萬

馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

政治熱門新聞

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

AIT表態台灣地位未定　首見具體措辭

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

陳智菡沒害柯文哲！小草湧入臉書挺「小姐姐受委屈了」

專家曝「AIT主權未定論」真正目的：未來救台灣師出有名

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

王鴻薇轟NCC用iPhone情勒國人

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

即／柯文哲交保！柯媽哽咽：我的孩子是好孩子

更多熱門

相關新聞

槓AIT　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

槓AIT　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

中國近期再度援引《開羅宣言》等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）回應強調，「北京的敘事是錯誤的」，相關文件並未決定台灣最終政治地位。國民黨今（15日）抨擊，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，二戰後期及戰後的文件均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚臺列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

關鍵字：

馬英九羅智強國民黨黨主席

讀者迴響

熱門新聞

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

明變天！　「全台雨最大」時間曝

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面