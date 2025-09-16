馬英九表態挺羅智強！　大讚「空戰司令、社群一哥」最能領導國民黨

▲羅智強向馬英九提參選黨主席政見。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席10月18日改選，15日起辦理領表登記作業，立委羅智強昨日完成領表程序。今（16日）一早，羅智強在臉書上曝光一段影片，影片中前總統馬英九表態，「國民黨的世代交替現在是時候了，我認為黨主席職位應該支持現任立委羅智強」更大讚羅智強是，「空戰司令、社群一哥」，認為應該「讓羅智強帶領新一代的優秀同志繼續打拼，在當前台灣實現政黨輪替，讓國民黨重返執政」。

馬英九在影片中提到，「我是馬英九，國民黨的世代交替現在是時候了，我認為黨主席職位應該支持現任立委羅智強，他出生基隆碼頭工人家庭，從政以來有情有義，他自己這次被罷免還出錢出力挹注全台灣被罷免的同志，他這種義氣與豪氣，令人由衷的欽佩」。

馬英九說，「智強從民國96年起，就是我的重要助手，幫我打贏過兩次總統大選，他本身兼有選戰（馬英九競選辦公室副執行總幹事）、國政（總統府副秘書長）、黨務（革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長）與國會（國民黨立法院黨團書記長）的四種實務經驗，政治歷練完整，也打造了極為堅強的社群平台，他因此被稱為空戰司令、社群一哥，多年來，他為國民黨宣揚理念、耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代他是最能領導國民黨的中興幹才」。

馬英九最後說，「我們老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了，讓羅智強帶領新一代的優秀同志繼續打拼，在當前台灣實現政黨輪替，讓國民黨重返執政。羅智強加油，國民黨加油，中華民國加油」。