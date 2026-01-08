　
地方焦點

62名學童受惠　「點亮雲林」第十場視力關懷計畫登場

▲「點亮雲林」學童視力關懷活動八日在口湖國中舉辦，專業醫療團隊為學童進行視力檢查與評估。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒與雲林縣婦幼關懷協會、醫療團隊及校方，攜手守護偏鄉學童視力健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由縣議員議員蔡岳儒長期推動的「點亮雲林」學童視力關懷計畫，今（8）日為北港區夜光學童與弱勢學生進行專業視力檢查與免費配鏡服務。今年由雲林縣婦幼關懷協會主辦，結合台全醫療體系、北港宗聖扶輪社、口湖國中、北辰國小及蔡岳儒服務處等單位共同協辦，至今已邁入第十場次，今天共有62名學生參與。

雲林縣婦幼關懷協會總幹事黃慧玲指出，在偏鄉與弱勢家庭中，學童視力問題常因家長忙碌或居家照明不足而被忽略，錯過黃金矯正期，往往導致高度近視比例攀升，進而影響學習成效。她表示，「點亮雲林」計畫不僅提供檢查與配鏡，更希望建立正確的視力保健觀念，讓孩子能在清楚視界中安心學習、看見未來方向。

口湖國中校長孫明山表示，眼睛是孩子學習最重要的窗口，減少過度用眼並正確配戴眼鏡，是預防視力惡化的關鍵。本次接受服務的六十二名學生中，有五十名為夜光天使及弱勢學童，感謝社會資源挹注校園，讓專業醫療團隊進入校園，為孩子們的視力健康把關，協助他們在求學路上走得更穩、更遠。

▲「點亮雲林」學童視力關懷活動八日在口湖國中舉辦，專業醫療團隊為學童進行視力檢查與評估。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「點亮雲林」學童視力關懷活動八日在口湖國中舉辦，專業醫療團隊為學童進行視力檢查與評估。（圖／記者游瓊華翻攝）

台全醫療體系執行長林明杰指出，兒童近視若持續惡化，未來發展為高度近視，將大幅提高青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等風險，因此從小建立定期視力檢查、適當近視控制與正確用眼習慣相當重要。他表示，台全醫療體系除持續投入偏鄉公益，也於虎尾打造整合式「虎尾台全聯合診所」，提供一站式全齡醫療照護，未來也將持續走入校園，守護孩子清晰而健康的視界。

北港宗聖扶輪社服務計畫主委洪裕翔表示，扶輪長期秉持「服務人群」精神，特別關注教育與弱勢議題。許多偏鄉學童因資源不足，容易錯過視力矯正的關鍵時期，透過跨單位合作，將專業檢查與免費配鏡送到孩子身邊，讓他們在學習路上走得更踏實。

雲林縣議員蔡岳儒指出，「點亮雲林」學童視力保健關懷活動啟動至今，已累計604名學童接受視力檢查與宣導，完成配鏡259副，須矯正比例達四成，顯示偏鄉學童視力問題不容忽視。他表示，夜光天使多來自弱勢家庭，家長忙於生計，難以兼顧孩子視力照護，透過專業團隊進校服務，才能讓關懷真正送到需要的地方。未來活動也將於6月4日在北辰國小舉辦第11場次，持續守護偏鄉孩子的學習視界。

▲「點亮雲林」學童視力關懷活動八日在口湖國中舉辦，專業醫療團隊為學童進行視力檢查與評估。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲活動現場為偏鄉與夜光學童免費配鏡，協助孩子在學習過程中看得更清楚。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

62名學童受惠　「點亮雲林」第十場視力關懷計畫登場

