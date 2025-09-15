　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

▲▼國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國近期再度援引《開羅宣言》等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）回應強調，「北京的敘事是錯誤的」，相關文件並未決定台灣最終政治地位。國民黨今（15日）抨擊，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，二戰後期及戰後的文件均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚臺列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。

國民黨對於AIT言論嚴正表示，值此二戰勝利暨台灣光復80週年時刻，國民黨必須不厭其煩地重申歷史事實、捍衛中華民國，而台灣主權歸屬中華民國，更是毫無疑義。無論是二戰後期及戰後的文件，包括開羅宣言、波茨坦公告、日本降伏文書、舊金山和約，乃至於是1952年的中日和約等，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚臺列嶼）歸還中華民國。

國民黨提及，二戰後期由中華民國、美國，以及英國三國領袖會談後擬具之「開羅宣言」規定，「使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等，歸還中華民國」；而後，由中華民國、美國、英國與蘇聯共同發布之「波茨坦公告」第8條更重申，「開羅宣言之條件必將實施」。直至日本天皇向盟軍統帥無條件投降後，簽署之「日本降伏文書」更明白宣示接受「波茨坦公告」，等於接受「開羅宣言」所為之戰後秩序安排。

國民黨指出，1945年10月25日，中華民國政府接受駐台日軍投降，即日起即在台灣行使主權行為；之後「舊金山和約」明定日本放棄對台灣及澎湖列島之一切權利、權利名義與要求，再依據「舊金山和約之授權，中華民國政府於台北賓館與日本簽訂「中日和約」，其中第3條、第10條，均再次確認台灣、澎湖歸屬中華民國之地位。

國民黨副發言人康晉瑜嚴正重申，國民黨作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，有責任將歷史事實呈現於世人面前，並為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活，中華民國政府的憲政制度始終成為人民的保障與安全寄託，台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰，史實與鐵證不容遭絲毫曲解、誤讀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲再開羈押庭　18:30當庭揭曉結果
16歲學生上課中拿刀捅同學！全班驚慌直擊
台YouTube最多倒讚TOP5！　她一人包辦4影片
台積電嘉義廠又有事！承包商被要求暫停進場
明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

王鴻薇重轟「又用iPhone情勒國人」　NCC火速回應：時序先後不同

行政院：中央舉債2992億　台北、台中獲大幅挹注應能好好顧市民

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

盧秀燕被包圍！「普發5萬」藍綠激烈攻防　提案付委審查

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

王鴻薇重轟「又用iPhone情勒國人」　NCC火速回應：時序先後不同

行政院：中央舉債2992億　台北、台中獲大幅挹注應能好好顧市民

高嘉瑜表態2026會參選　「至於要選什麼大家拭目以待」

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

盧秀燕被包圍！「普發5萬」藍綠激烈攻防　提案付委審查

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

詐騙集團奪產連環計曝光！靠「預告登記」設局　屋主一簽被鎖死

台南3間超萌貓咪咖啡廳！日式老宅逗貓吃烤餅　享受喵星人包圍

AIT稱「臺灣主權未定」　陸外交部嗆：80年前就已徹底解決

快訊／柯、應重開交保調查庭　評議6小時將於18:30當庭揭曉

國家隊級對決有望上演！　亞洲職棒交流賽11月桃園開打

空中驚魂15分鐘！　易斯達航空降落前「行動電源起火」自燃

南投縣府通過115年度總預算案　許淑華喊話中央穩定一般性補助款

南投家扶頒發190位大專生獎助學金　家扶女孩學成歸國擔綱主持

新青安開水龍頭　單身女首購想月存1.5萬購屋被打槍

癱瘓小貓「偷襲大前輩」飛撲後頸　貓姐舔腳中被嚇到模糊

政治熱門新聞

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

藍黨魁選舉民調曝　鄭麗文、郝龍斌差距不到2％

釋昭慧籲普發1萬增捐款選項！政院將研議

TVBS民調／台南要變天？　謝龍介落後陳亭妃5百分點、大勝林俊憲

被下通牒今到案說明走讀　黃國昌現身北院回媒體：你們怎那麼緊張？

柯文哲今重開羈押庭　律師分析3可能結果

挨轟養出全國第一垃圾山　盧秀燕：別再製造恐慌

幕後／郝龍斌慎估黨魁票　趙少康出線機率高

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保　徐國勇：聽你在放空氣、胡說八道

「你說真的嗎？」賴清德還原找李洋任部長內幕　

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

高嘉瑜表態2026會參選　Cheap分析：要回去選立委很難了

前民進黨立委高嘉瑜今（15日）在節目談到2026縣市首長、議員選戰，她表態，原則上應該是會選，但要選什麼呢？大家「拭目以待」。對此，百萬網紅Cheap分析，高嘉瑜沒那麼笨，選台北市長不可能上，但議員是躺著上，所以2026，應該會回鍋議員。他也認為，2020高嘉瑜用「中間選民策略」吸了不少淺藍、淺白票，才能擊敗李彥秀，但現在走回死忠路線，2028要回去選立委是很難了。

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

徐國勇嗆蔣萬安、盧秀燕「最萊爾」　「拿了經費又喊錢變少」

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

分析國民黨主席民調3重點！　羅友志：趙少康全面輾壓所有人

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

黃國昌「走讀」涉妨害公務拒北市警傳喚　徐國勇：他看不起蔣萬安

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

無良公關管理員被起訴　徐巧芯盼還公道：前幾次某些人囂張不得了

關鍵字：

國民黨AIT中華民國舊金山和約

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面