AIT指台灣地位未定論　國民黨：二戰文件確認主權歸屬中華民國

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國近期再度援引《開羅宣言》等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國，美國在台協會（AIT）回應強調，「北京的敘事是錯誤的」，相關文件並未決定台灣最終政治地位。國民黨今（15日）抨擊，台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，二戰後期及戰後的文件均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚臺列嶼）歸還中華民國，此些史實，斑斑可考。

國民黨對於AIT言論嚴正表示，值此二戰勝利暨台灣光復80週年時刻，國民黨必須不厭其煩地重申歷史事實、捍衛中華民國，而台灣主權歸屬中華民國，更是毫無疑義。無論是二戰後期及戰後的文件，包括開羅宣言、波茨坦公告、日本降伏文書、舊金山和約，乃至於是1952年的中日和約等，均已確認並以法律實踐將台灣、澎湖及其附屬島嶼（包括釣魚臺列嶼）歸還中華民國。

國民黨提及，二戰後期由中華民國、美國，以及英國三國領袖會談後擬具之「開羅宣言」規定，「使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等，歸還中華民國」；而後，由中華民國、美國、英國與蘇聯共同發布之「波茨坦公告」第8條更重申，「開羅宣言之條件必將實施」。直至日本天皇向盟軍統帥無條件投降後，簽署之「日本降伏文書」更明白宣示接受「波茨坦公告」，等於接受「開羅宣言」所為之戰後秩序安排。

國民黨指出，1945年10月25日，中華民國政府接受駐台日軍投降，即日起即在台灣行使主權行為；之後「舊金山和約」明定日本放棄對台灣及澎湖列島之一切權利、權利名義與要求，再依據「舊金山和約之授權，中華民國政府於台北賓館與日本簽訂「中日和約」，其中第3條、第10條，均再次確認台灣、澎湖歸屬中華民國之地位。

國民黨副發言人康晉瑜嚴正重申，國民黨作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，有責任將歷史事實呈現於世人面前，並為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活，中華民國政府的憲政制度始終成為人民的保障與安全寄託，台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰，史實與鐵證不容遭絲毫曲解、誤讀。