國際

尼泊爾首位女性總理上任　全球首次透過Discord投票產生

▲▼73歲的前首席大法官卡齊（Sushila Karki）成為尼泊爾史上首位女性總理。（圖／路透）

▲前首席大法官卡齊成為尼泊爾史上首位女性總理。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

尼泊爾昨日迎來歷史性時刻，73歲前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）宣誓就任臨時總理，成為全球首位透過Discord投票選出的國家領袖。在前政府因致命反貪腐抗議被迫下台後，卡齊肩負恢復秩序與回應民眾對清廉政治期盼的重任。

法新社報導，尼泊爾總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）在國營電視轉播的宣誓儀式上對卡齊表示：「恭喜妳，也祝國家未來順利。」卡齊的任命象徵改革與新希望，尤其對年輕世代而言意義重大。

本月初，尼泊爾首都爆發大規模反貪腐抗議，數千名青年運動人士利用Discord應用程式討論並推舉領導人，導致街頭暴力衝突升級，至少造成51人死亡。示威期間，軍警試圖控制局勢，一度出動大批士兵駐守街頭，國會大樓也遭焚毀。

▲▼73歲的前首席大法官卡齊（Sushila Karki）成為尼泊爾史上首位女性總理。（圖／路透）

前總理奧利（KP Sharma Oli）在抗議高峰期宣布辭職，迄今行蹤未明。總統鮑德爾隨後解散國會，並宣布將於2026年3月5日舉行大選，以恢復民主程序。

街頭秩序逐步回復，市場開張，交通恢復正常，居民重返寺廟參拜。社工巴塔萊（Suraj Bhattarai）表示：「尼泊爾首位女性總理上任，大家相信卡齊能真正回應國人對反貪腐的期望。」

據世界銀行統計，尼泊爾15至24歲青年失業率約20%，人均GDP僅1447美元。長期經濟困境與貪腐問題，使年輕人積極參與示威，並透過社群平台推動政治改變。卡齊的就任被視為Z世代行動的象徵，也代表尼泊爾在民主與透明治理上邁出重要一步。

Nepal's interim PM visits injured protesters in hospital

Nepal’s interim Prime Minister, Sushila Karki, arrived at a hospital in Kathmandu to visit injured protesters.

Reuters 發佈於 2025年9月13日 星期六


雷雨區擴大時間曝！　台灣西半部溼答答
全球首例　女總理透過Discord選出
柯文哲臀部有極大對稱傷口　議員勸他快做一事

