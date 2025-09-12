　
國際

大規模越獄1.2萬囚犯在逃！尼泊爾動亂51死　臨時總理人選曝光

▲▼尼泊爾動亂，囚犯趁亂越獄。圖為士兵阻擋囚犯越獄。（圖／路透）

▲尼泊爾囚犯趁亂越獄。圖為士兵阻擋囚犯越獄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾「Z世代示威」掀起數十年最嚴重騷亂，群眾縱火焚燒多座政府大樓與多間五星級飯店，警方12日證實，死亡人數已增至51人。針對大規模越獄的狀況，警方中央發言人吉米瑞（Binod Ghimire）透露，至今還有超過1萬2500名囚犯在逃。

路透、安納杜魯新聞社等報導，這場Z世代示威抗議運動起因於政府封鎖社群媒體平台引發民眾不滿，隨後演變為反貪腐大規模抗爭，最終迫使總理奧利（K.P. Sharma Oli）請辭下台。自此之後，國家安全相關事務由軍方接管，軍人在宵禁期間部署至全境各地維持秩序。

▲▼尼泊爾動亂，囚犯趁亂越獄。圖為士兵阻擋囚犯越獄。（圖／路透）

▲警方中央發言人吉米瑞則稱，抗議期間共有1萬4307名囚犯從各監獄脫逃。（圖／路透）

然而全國各地監獄的囚犯也趁亂越獄。NDTV報導，尼泊爾全境20多所監獄發生衝突、大規模越獄事件，示威者闖進監獄設施之後，縱火焚燒行政大樓，強行打開監獄大門，截至10日晚間約1.5萬名囚犯從25所監獄逃脫，只有少部分的人願返回監獄。

警方中央發言人吉米瑞（Binod Ghimire）11日稱，抗議期間共有1萬4307名囚犯從各監獄脫逃，隨後有1455人被重新逮捕送回監獄。已知其中一起越獄事件發生在巴格馬蒂省（Bagmati），囚犯撬開多道內部的鎖，企圖砸開大門，隨後遭安全部隊開火，阻止越獄。

到了12日，吉米瑞表示，目前仍有超過1萬2500名囚犯仍在逃。

▲▼ 尼泊爾動亂，囚犯趁亂越獄。圖為尼泊爾軍人與被抓回的越獄囚犯交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼泊爾軍人與被抓回的越獄囚犯交談。（圖／達志影像／美聯社）

在此同時，建立臨時政府相關事宜正在進行中，示威群眾支持73歲前首席女性大法官卡爾基（Sushila Karki）領導臨時政府。消息人士向路透社透露，卡爾基已同意出任臨時總理，當局正在尋找符合憲法的任命途徑。

卡爾基2016年成為尼泊爾首位女性首席大法官，以對貪腐零容忍政策獲得讚譽。34歲抗議人士吉哈（Sujit Kumar Jha）直言，「她誠實、無畏且堅定不移。」

總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）強調，將在憲法框架內解決當前危機，保護民主，維護和平秩序。

▼尼泊爾73歲前首席女性大法官卡爾基。（圖／路透）

▲▼ 尼泊爾73歲前首席女性大法官卡爾基（Sushila Karki）。（圖／路透）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

尼泊爾越獄Z世代Sushila Karki

