住凱悅遇縱火「烈焰封死逃生路」　印度女遊尼泊爾跳窗逃生亡

▲尼泊爾反貪暴力示威至今造成51人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾反貪暴力示威至今造成51人死亡、1300人受傷，多間五星級飯店遭縱火焚燒。印度一對夫妻7日前往尼泊爾後入住凱悅飯店，沒想到遇上飯店被抗議群眾縱火的狀況，大火封死所有逃生路線，兩人只好從4樓窗戶跳下求生，男子受到輕傷，但女子傷重不治。

NDTV報導，印度北方邦57歲女子拉傑許（Rajesh Gola）7日與丈夫蘭維爾（Ramvir Singh Gola）來到尼泊爾首都加德滿都旅遊，入住凱悅飯店（Hyatt Regency）。但尼泊爾本周爆發嚴重反政府示威，且Z世代抗爭活動越來越激烈。

在9日這天，夫妻倆入住的凱悅飯店遭示威者縱火焚燒，大火封死所有逃生路線，救援人員把床墊放在地上，要她與丈夫從4樓房間窗戶逃生。儘管兩人都落在床墊上，但拉傑許傷勢嚴重，據傳在醫院過世。

另據India Today消息，其實在大火發生之後，軍方人員就已經趕到現場，試著使用繩索疏散群眾，但當拉傑許要撤至安全地點時，墜落身亡。家屬稱，拉傑許的遺體送至醫院已經2天，但尚未進行驗屍程序。死者兒子透露，有與大使館保持聯繫，正試著透過陸路返回印度。

尼泊爾動亂至今造成51人死亡、1300人受傷，這場Z世代示威抗議運動起因於政府封鎖社群媒體平台引發民眾不滿，隨後演變為反貪腐大規模抗爭，群眾焚燒多座政府大樓，就連部長官邸也不放過，五星級飯店包括希爾頓等都被縱火，上萬名監獄囚犯越獄。總理奧利（K.P. Sharma Oli）已經請辭下台，如今Z世代力挺73歲前首席女性大法官卡爾基（Sushila Karki）領導臨時政府。