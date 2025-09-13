尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

▲ 卡齊12日就職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

尼泊爾「Z世代示威」造成51人死亡及逾1300人受傷，直到前總理奧利（KP Sharma Oli）下台才得以平息。前首席大法官卡齊（Sushila Karki）12日宣誓就職該國史上首位女性總理，將率領過渡政府。總統隨後宣布解散議會，將於明年3月5日舉行大選。

《路透》報導，任命卡齊是總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）、軍方領袖西格德爾將軍（Ashok Raj Sigdel）及示威代表三方協商後的結果，鮑德爾12日在總統府主持就職典禮，儀式透過國營電視台現場轉播。總統府隨後宣布，鮑德爾已解散議會，並將選舉日期定於2026年3月5日星期四。

現年73歲的卡齊曾是尼泊爾唯一一名女性首席大法官，任期至2017年年中。抗議者選擇支持她，主要因其清廉形象及反貪腐立場。示威者馬南達爾（Manjita Manandhar）表示，在許多年輕人喪命後，對卡齊上任百感交集，但「我們做到了！為了他們！為了新尼泊爾！旅程才剛開始。」

這波抗議最早因社群媒體禁令而起，後來演變成大規模反政府示威。憲法專家阿迪卡里（Bipin Adhikari）指出，卡齊面臨的首要挑戰包括調查示威期間的暴力事件、控制貪腐、維持法治秩序等重大課題。

隨著商店重新開張、道路恢復通行，尼泊爾正逐步回歸正常，但許多家庭仍在為死者舉行葬禮。自2008年廢除君主制以來，這個擁有3000萬人口的國家一直飽受政治和經濟不穩定之苦，數百萬民眾被迫出國工作維生。