尼泊爾示威增至72死　臨時女總理承諾「6個月交棒」終止貪腐

▲尼泊爾示威造成至少72人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

尼泊爾「Z世代示威」逐漸平息，但隨著搜救行動持續，死亡人數攀升至72人。前首席大法官卡齊（Sushila Karki）14日正式就任臨時總理，成為該國首位女性領導人，她承諾準時交棒給下一屆民選政府，並承諾落實年輕世代「終結貪腐」、「經濟平等」的訴求。

這場示威源自於前總理奧利（KP Sharma Oli）實施社群媒體禁令，引發以年輕人為主體的反政府浪潮，各地抗議人士縱火焚燒最高法院、國會大廈、警察局等政府機構，成為該國數十年來最致命的政治暴力事件，並且迫使奧利9日請辭下台。

《路透社》報導，尼泊爾衛生部表示，隨著搜救團隊持續從被縱火燒毀的政府辦公室、住宅及其他建築中發現罹難者遺體，死亡人數已從先前統計的51人，大幅上升至72人，另有2113人在衝突中受傷。

▲卡齊成為尼泊爾史上首位女性總理。（圖／路透）

卡齊就任之後，在首場公開談話中宣布，將向每位罹難者家屬支付100萬尼泊爾盧比（約新台幣21.5萬元）撫恤金，並為傷者提供免費治療。

73歲的她誓言達成年輕示威者的訴求，「我們必須按照Z世代的思維模式工作，這個族群要求的是終結貪腐、良好治理和經濟平等。我們必須下定決心實現這個目標。」

總統普德爾（Ram Chandra Poudel）已解散國會，並且定於明年3月5日舉行國會大選。卡齊承諾「不論在任何情況下，我們都不會在任超過6個月，我們將完成我們的任務，並且（把權力）移交給下一任國會與部長們。」此外，她也呼籲「冷靜合作」以重建國家。