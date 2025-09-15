　
地方 地方焦點

南投縣府通過115年度總預算案　許淑華喊話中央穩定一般性補助款

▲南投縣長許淑華等15縣市長日前發表3項聯合聲明，為守護地方財政發聲。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣115年總預算案彙編結果今天出爐，縣長許淑華表示，歲入歲出預算總額均為351億7884萬2000元，符合《預算法》第6條收支平衡規定，在基金部分，收入總額較支出總額短絀8億7027元，總預算案將送請縣議會於10月份定期會審議。

許淑華15日主持9月份第一次縣務會議，會中討論通過「本縣115年總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，也通過社會及勞動局、教育處、建設處及主計處等8件提案；許淑華也提及，一般性補助款及新的統籌分配稅款對縣市政府而言是穩定財源，各縣市政府每年據此兩大財源編列年度總預算、推動施政，但今年在彙編總預算上普遍都碰到難編的問題，有些縣市還編不出來，主因即《財劃法》通過修正後，中央在原有的一般性補助款及計劃型補助部分的變動。

許淑華指出，中央從115年度開始把一般性補助款變相作為計劃型補助款，採《財劃法》第30條規定，一般性補助款的總額維持114年度的2501億元，但其中1764億分配在各部會，再由各部會分配給各地方政府；因無法得知分配標準及設算基礎，造成僅達成行政院所謂的一般性補助款「總額不減」，實際卻是部分縣市實質減少的情況，統籌分配稅款有增加，但一般性補助款卻不穩定，縣府各局處在編列預算時，很難據以編定推動業務所需預算額度。

許淑華表示，行政院長卓榮泰13日邀請各縣市政府表達意見時，地方政府就統籌分配稅款問題，認為如因分母計算因素所致，其實只要通過立法院作文字修正即可，對統籌分配稅款撥發影響不大；但一般性的補助款及計劃型的補助卻有非常大的差距 ，以該縣為例，114年一般性補助款是128億、115年卻只核定45億，減少98億，加上計畫性補助共減少108億。

許淑華認為此分配機制不僅不利於區域均衡發展，不穩定的財源更造成縣市政府編列預算及執行年度施政的困難，籲請中央體恤民生需求、儘快將一般性補助問題確定下來，以利地方政府施政；後續除繼續建議中央調整，立法院也可能就離島部分及一般性補助款是否明定公式入法等進行討論，這部分則尊重中央決議。

每日新聞精選

09/14 全台詐欺最新數據

09/14 全台詐欺最新數據
409 1 6225 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

立法院藍白黨團聯手推動《財劃法》修法，導致離島與雲林等縣市明年度統籌分配款不增反減，一般補助款新制也大幅增加地方財政與行政負擔；南投縣長許淑華表示，該縣115年一般性補助款加上加上計畫性補助大減108億，呼籲中央應落實《財劃法》規定，使一般性補助款項金額不少於前一年度預算編列數，並採公平、透明的設算標準。

關鍵字：

115年總預算案財源財畫法統籌分配稅款一般性補助款

讀者迴響

