15藍白首長齊聚捍衛補助款　侯友宜：盼理性溝通不是對抗

記者崔至雲／台北報導

中央統籌分配稅款與補助款爭議檯近日吵不停。台中市長盧秀燕今（10日）號召15個在野縣市首長召開記者會，強調《財劃法》修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配。新北市長侯友宜致詞時表示，財劃法沒有黨派顏色，「希望可以理性溝通，而不是對抗，好好把握人民的錢，讓地方發展更順利」，不要再出現「中央請客、地方買單」的情況。

▲藍白十五縣市首長站出來召開記者會，捍衛地方補助。（圖／記者黃克翔攝）



侯友宜表示，感謝大家齊聚一堂，面對《財劃法》與統籌分配問題，有共同的聲音。他特別感謝盧秀燕為此奔波。他指出，這段時間因為財劃法，朝野之間有不同意見和想法。中央近日開始釋出善意，希望能就財劃法的分配與地方首長好好溝通，「這份善意，我都接受到了」。

他強調，不要忘了財劃法的本質是人民的稅金，中央與地方應有合理劃分，讓地方得以發展，中央也能處理國家大事，讓國家發展更好。財劃法已超過二十年未修，分配問題相當重要。

侯友宜說，財劃法沒有黨派顏色，「希望可以理性溝通，而不是對抗，好好把握人民的錢，讓地方發展更順利」。中央在事前的分配上要開始做好調整，不要再出現「中央請客、地方買單」的情況。他呼籲，錢必須要有完整公開透明的方式，讓大家一同面對。

以新北市為例，侯友宜提到捷運系統一下子就砍90億經費，這凸顯資金分配上的問題。此外，現在的一般性補助款是申請制，但這樣在編列預算、推動各項建設時，會沒有脈絡與可行性，因此希望一般性補助款能使用得更清楚，包括考量營利事業額、人口、面積等比例，才能兼顧偏鄉、離島等地區的條件與財務狀況，照顧比較困難的區域特性。

15縣市發表聯合聲明表示，一、財劃法修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款及計畫型補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央儘速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。