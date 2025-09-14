投縣一般性補助款+計畫性補助減108億　籲中央遵財劃法、公平標準

▲南投縣長許淑華（左）呼籲中央遵守《財劃法》規定，一般性補助款應有公平、透明之設算標準。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

立法院藍白黨團聯手推動《財劃法》修法，導致離島與雲林等縣市明年度統籌分配款不增反減，一般補助款新制也大幅增加地方財政與行政負擔；南投縣長許淑華表示，該縣115年一般性補助款加上加上計畫性補助大減108億，呼籲中央應落實《財劃法》規定，使一般性補助款項金額不少於前一年度預算編列數，並採公平、透明的設算標準。

許淑華13日下午率南投縣政府財政單位前往行政院，參加「中央對地方115年度補助情形交流會議」，強調《財劃法》第30條規定，中央政府撥予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於該法修正施行前一年度預算編列數。

許淑華表示，一般性補助款並非僅是將以往中央各部會延續性、例行性補助之計畫型補助款，直接更名為一般性補助款，應同時維持原有一般性補助款嚴謹、透明、公平的設算參數及標準，讓分配標準清楚可預期，並滾動式檢討設算機制；在114年度以前，一般性補助款設計有完整且嚴謹的設算公式與參數，依據人口、財政收支、教育及社福需求等客觀指標分配，制度透明、公平，目的是縮小城鄉差距，保障地方施政需求，有助於地方政府長期規劃與落實政策。

但自115年度開始，行政院改變以往分配方式，雖為符合《財劃法》第30條規定，一般性補助款的總額維持114年度的2501億元，但其中1764億分配在各部會，再由各部會分配給各地方政府，卻無法得知分配標準及設算基礎，造成僅達成行政院所謂的一般性補助款「總額不減」，實際卻是部分縣市實質減少的情況。

許淑華強調，114年南投一般性補助款是128億，115年卻只核定45億，減少98億，加上計畫性補助共減少108億，此分配機制實不利於區域均衡發展，且無法公平對待各縣市政府，有違一般性補助款之精神。