政治 政治焦點 國會直播 專題報導

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -雲林縣長張麗善。（圖／記者黃克翔攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

針對《財政收支劃分法》及地方補助款爭議，台中市長盧秀燕串聯台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等16個藍白縣市首長今10日下午召開記者會表達訴求。彰化縣長王惠美表示，彰化115年減少了87億，加上景氣的關係，明年度預算會有92億的差額，希望行政院考慮地方建設，以及民眾權益，儘速修正；雲林縣長張麗善也說，114年的補助有2億3500萬，但是今年只有5300萬，直接打了2.28折，現在都不知道如何補助計劃，希望中央儘速修正。

王惠美提到，現在中央取消一般性補助的公式化，彰化115年減少了87億，加上景氣的關係，明年度預算會有92億的差額，未來學校可能沒有電的狀況，希望中央不要做這樣的事情。也因為沒有穩定的收入，因此中央請客，地方真的無法買單，過去有一些中央請客的政策，包含班班有冷氣，但是現在中央不補助了，要地方補足，但現在缺少經費，地方根本沒有辦法買單。

王惠美也說，彰化還有學校公用道路電價的差額，中央還有擴大房租的補助，以及學校的冷氣維修費用等為民服務的計劃，現在無力做這些支付，這樣會影響到地方發展，希望中央審慎考量，財政法是希望地方財務可以自主，且補助經費不可少於之前，但是現在各縣市大福縮減甚至變得更窮，希望行政院考慮地方建設，以及民眾權益，儘速跟立法院研究如何處理。

▲▼財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -王惠美 。（圖／記者黃克翔攝）

雲林縣張麗善提到，雲林縣是農業大縣，財畫法通過後應該會增加稅收、縮短城鄉差距，但是看到中央雖然左手給你統籌分配款、但是右手苛扣一般性補助款，這樣影響非常大，雲林一年稅收不到70億，人事費用超過150億，因此要有一些平衡預算的補助，中央不能刪減，但是現在一般性補助款變成浮動性的，到底申請可以補助多少？

張麗珊說，雲林是農業大縣，114年的補助有2億3500萬，但是今年只有5300萬，直接打了2.28折，現在都不知道如何執行農民農水路的補助計劃，此外，鄉鎮公所裡面都有國健署的業務人員，現在不補助了，要公所自己編，但現在要如何分配？希望人民辛苦繳的納稅錢，應該讓地方可以運用，希望中央一定要考慮這些，不要讓補助款變成申請式的。

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -侯友宜，蔣萬安，盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）

更多新聞
雲林縣政府今（10）日舉辦「雲林良品大躍進裝櫃記者會」，將出口文旦、香蕉、葉菜等品項到新加坡，雲林自2020年至2024年間於新加坡的總出口量突破1250噸，在縣長張麗善的積極推動下，2023年新增葉菜類品項突破市場重圍，2024年再加入鳳梨、木瓜、香蕉等水果出口，讓雲林農產品展現國際競爭力。

