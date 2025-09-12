恢復一般性補助款！藍營15縣市聯合記者會　籲回歸制度公開透明

▲▼花蓮縣長徐榛（右六）等15位縣市首長召開縣市聯合記者會，呼籲中央恢復一般性補助款回歸制度正軌、公開透明。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院日前公告新版「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，大幅變動一般性補助款計算方式引發爭議，為解決相關爭議，花蓮縣長徐榛蔚等15位縣市首長，10日在台北市生技園區召開縣市聯合記者會，共同呼籲中央恢復一般性補助款回歸制度正軌、公開透明，並針對地方財政分配訴求簽名連署發表聲明。

花蓮縣政府表示，114年度一般性補助款已遭中央刪減7億2,375萬餘元，預計全年刪減26億5,372萬餘元。呼籲中央儘速補足，避免影響縣民生活及基層公教人員權益。

縣府進一步指出，一般性補助款用地方政府的基本財政需要，佔花蓮縣每年超過六成的財政收入，用於支應民生必需、教育、社會福利與公共建設等基本行政業務需求。相關經費不僅涉及基層公務員、教師與警消的薪資，更攸關校園設施改善、營養午餐(含中央廚房)及運動人才培育。另一方面，弱勢家庭、兒童與長者，身心障礙等福利，以及全縣十三鄉鎮道路、農路、防汛排水、雨水設施與各項基礎設施，皆需仰賴一般性補助款支應，若以行政命令大幅改動，恐嚴重妨礙民生及基層人員權益，呼籲中央恢復原先一般補助款的公式計算。

▲出席縣市首長針對地方財政分配訴求簽名連署發表聲明。

記者會連署書內容為：

行政院自今年5月違法刪減各地方政府一般性補助款後，陸續又縮減114、115年度社福、教育、捷運等該給各地方的計畫型補助款；8月又留有345億元統籌分配款未分配，8月底行政院修正新版補助辦法更將一般性補助款改為不透明的申請制，且未依法保障各地方政府獲配一般性補助款「不少於修法前」。地方政府深感財政壓力與施政衝擊非同小可，為守護建設與民生服務，特此發表聯合聲明如下：

一、財劃法修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。

二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。

三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款及計畫型補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央儘速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。

除了花蓮縣長徐榛蔚，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義市、南投縣及宜蘭縣皆為首長或代理首長出席。

