社會 社會焦點 保障人權

養生館闆娘出餿主意！花1萬找農夫娶大陸胞妹　移民官當場抓包

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子與陸籍女假結婚，遭移民官識破是來台真打工。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名養生館林姓女老闆，想讓陸籍胞妹來台打工賺錢，竟然異想天開，找來務農的簡男商量假結婚。雙方談好以1萬元為代價，以「配偶探親」的名義申請來台，並沒想到在移民署面談時當場被識破，兩人不但被判刑6個月，還得各付5萬元給公庫，簡男賺的1萬元也被沒收。

依據判決書內容指出，該起案件發生於今年1月6日，簡男特地飛到大陸福建省福州市，跟林女辦理結婚登記，還取得了公證書。2月11日，簡男就拿著這些文件到移民署彰化服務站，申請讓「老婆」來台團聚。沒想到移民署人員面談時發現諸多疑點，仔細一查就發現根本是假結婚，當場駁回申請。

雖然簡男和林女準備了結婚公證書等文件，但在移民署專業面談下，這段假婚姻根本經不起考驗。面談官發現兩人對彼此的生活習慣、家庭背景都說不清楚，明顯沒有真實婚姻關係，當場就識破這起假結婚案，移送檢方偵辦起訴。

全案經地院審理，林女、簡男坦承犯行，法院認為他們雖然觸犯重罪，但因為還沒有成功讓大陸人士入境，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第79條第4項、第1項「使大陸地區人民非法進入台灣地區未遂罪」，屬於未遂犯，因此減輕刑責。判處兩人各有期徒刑6個月、緩刑2年，各向公庫支付5萬元、簡男之前賺的1萬元代價也被沒收。

09/14 全台詐欺最新數據

終於實現夢想！以樂團「TRASH」拿下今年金曲獎最佳樂團的吉他手林頤原，在得獎時激動大喊「我是第一個拿到金曲獎的鹿港人！」原來他不只是說說而已，背後還有一個超暖的約定——他曾向鹿港天后宮媽祖許願，如果得獎就要回來還願，並為家鄉媽祖寫一首歌。昨天（15日）他真的帶著閃亮亮的金曲獎盃回到天后宮，現場氣氛超感人！

