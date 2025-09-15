小資女掏40萬買1.2萬顆虛幣「秒蒸發」　19歲夾腳拖幣商慘了

▲1名19歲假幣商拿著剛面交的40萬元，穿著短褲夾腳拖遭員林警方逮捕。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名小資女「阿芬」在臉書上看到號稱「流程簡單、交易安全」的虛擬貨幣投資廣告，心動之下與對方相約面交40萬元購買泰達幣。沒想到才剛交易完，她買的1萬2千多顆虛達幣瞬間被轉走凍結！幸好員林警方早就獲報埋伏，當場逮捕這名穿著夾腳拖短褲的19歲假幣商，成功幫阿芬保住血汗錢。

員林警分局初步調查，員林分局林厝派出所於9月10日接到阿芬的友人求助，表示朋友正在網路上與虛擬貨幣幣商接洽準備面交。員警一聽覺得不對勁，主動聯繫阿芬了解情況，果然發現是典型的「假投資真詐騙」手法。詐騙集團在臉書上以「帝國幣商」名義PO文，標榜買賣虛擬貨幣簡單快速又安全，吸引民眾上鉤後再引導到LINE私聊，最後要求面交現金。

▲19歲假幣商與女子面交。（圖／警方提供）

員警獲報後立即前往埋伏，果然發現一名穿著輕便的男子身穿白T、短褲、夾腳拖與阿芬進行面交。就在交易完成後，這名假幣商立刻將阿芬錢包內的12,307顆泰達幣全數轉出到凍結的冷錢包。警方見時機成熟，立即上前逮捕，當場查扣40萬元現金和手機等證物。阿華當場喊冤「我是合法的」，但警方一查就發現他根本沒有完成洗錢防制登記，依法將他依詐欺和洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

員林分局表示，根據洗錢防制法規定，提供虛擬資產服務的業者或人員，必須向中央主管機關完成洗錢防制登記，否則不得提供服務。詐騙集團經常透過Facebook、Instagram等社交軟體成立投資群組，用「穩賺不賠」、「高報酬零風險」等話術吸引民眾加入假投資LINE群組，再誘騙下載不明投資APP或進行面交交易。

▲從19歲假幣商身上搜出40萬元現金及手機等證物。（圖／警方提供）

警方提醒，投資一定有風險，民眾在投資前應謹記三要原則：「要確認」、「要查證」、「要冷靜」。任何號稱有內線交易、保證獲利的投資管道，幾乎都是詐騙。進行虛擬貨幣交易時，務必選擇合法登記的交易所，遇到可疑狀況立即撥打110或165反詐騙專線求證，才能避免辛苦錢一去不回。