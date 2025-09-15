鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

▲沒畫白線也遭到開單違停。（圖／警方提供）

鹿港市區的介壽路三段和親民路一帶，該路段兩旁既沒有紅線，也沒有黃線，介壽路三段甚至連白線都沒有，只要避開路口就能免費又安心地停車，而且，這裡離中山路、老街和天后宮都非常近，地理位置超方便，如今不少人收到違規停車罰單，痛批警方以「妨礙通行」為由開單，根本是「搶錢行為」。

許多人發現，原本的停車天堂，現在卻頻頻收到罰單，讓大家摸不著頭緒，甚至以為是看錯了罰單內容。針對民眾的疑惑，鹿港警方解釋，親民路兩旁的車輛會被開單，主要是因為「車輛很明顯超過白線，沒有緊靠道路右側停車」。

依據鹿港分局統計，光是最近1個月內，介壽路三段就開出了47張違規停車罰單，親民路段更是高達77張，總計124件！這驚人的數字，也顯示出許多駕駛人對這些「隱藏版」的停車規定並不熟悉。

而介壽路三段雖然路旁沒有任何標線，但警方強調，當車輛停放在路旁時，會導致原本正常行駛的車輛，為了閃避違停車輛而「跨越雙黃線」，這就明顯構成「妨礙車輛通行」的行為，因此才會依照規定開罰。

鹿港警方進一步說明，根據交通部2000年的函釋，即使車輛停在路面線外，但如果部分車身佔用了車道，導致妨礙其他人、車通行，或者讓其他車輛必須跨越鄰近車道行駛，警方就會依照《道路交通安全規則》第111條及第112條規定，認定並舉發違規。

▲介壽路3段成為檢舉熱點。（圖／翻攝自Google Maps）

警方再次呼籲，來鹿港遊玩的民眾，請多多利用市區的公有或私人停車場，切勿貪圖一時方便而違規停車。不僅會影響其他用路人的交通順暢，還可能因此收到罰單，破壞了出遊的好心情。