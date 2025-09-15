惡整開鍘！連打6通119謊報害救護車白跑　無聊男遭罰1萬元

▲男子打6通電話謊報救護，遭彰化縣消防局開罰1萬元。（圖／消防局提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

打119開玩笑或亂報案，可能會吃上罰單！彰化縣消防局近日開出今年第一張因為謊報119救護案件而開罰的處分書，一名男子連續撥打6次電話稱家人需要緊急送醫，卻都在救護人員出動後又改口說「不用來了」，導致救護車白跑六趟。消防局查證屬實後，依法對該男子裁處1萬元罰鍰，並呼籲民眾珍惜救護資源，不要以身試法。

根據彰化縣消防局統計，今年1到8月，119勤務指揮中心總共受理了11萬829通報案電話，其中「無效報案」就高達3萬8458件，佔整體來電量的34.7%。這些無效報案中，最大宗的是「無聲電話」，共有1萬7886通，佔16.2%；其次則是「撥錯電話」3316件、「酒醉或精神異常」813件、「惡意騷擾」304件，以及「兒童嬉鬧」260件。

消防局指出，這次遭到開罰的案件，是一名男子多次撥打119，聲稱家人身體不適、需要救護車，但每當救護人員緊急出勤、趕往現場途中，該男子又再度來電，一下說家人已經好轉，一下又說已經自行就醫，導致救護車一次又一次撲空，總共白跑了六趟。經過消防局調閱通聯紀錄並查證後，確認屬於惡意謊報，最終依《消防法》第36條開罰1萬元。

消防局強調，無效報案不僅造成第一線消防人員沉重的負擔，更可能影響真正的緊急救援時機。根據《消防法》規定，民眾不得無故撥打119電話，或故意謊報火警、災害、人命救助等事件，違者最高可處5萬元罰鍰。消防局也提醒家長應教育孩子正確使用119的觀念，避免嬉鬧或誤撥。

消防資源非常寶貴，每一通無效電話，都可能延誤到真正需要幫助的人。彰化縣消防局呼籲，請將救災救護資源留給最需要的人，切勿濫用或謊報，以免觸法受罰。