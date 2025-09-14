　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小心上當！「彰化GO購」仿冒粉專假銷售真詐騙　囂張刪澄清留言

▲▼ 「彰化GO購」有不肖人士經營仿冒網站進行詐騙。（圖／彰化縣政府經濟暨綠能發展處提供）

▲彰化縣府舉辦的「彰化GO購」活動，有不肖人士經營仿冒網站進行詐騙。（圖／彰化縣政府經濟暨綠能發展處提供）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣政府為了刺激鄉親消費，日前推出「2025彰化GO購」活動，卻有不肖人士創立假粉專，誤導消費者進入假連結購買，縣府經濟暨綠能發展處至該詐騙貼文底下留言澄清，甚至遭刪留言。經綠處強調，若對於資訊來源有疑慮， 請務必透過官方網站或認證社群帳號進行確認， 以確保交易安全與個資保障。

「2025彰化GO購」自9月1日至11月30日為止，3個月期間凡於縣內店家消費滿500元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，月月抽汽車，最大獎還可以把百萬電動車開回家。

臉書上卻出現一個僅有5人追蹤的活動同名粉專，PO出商品貼文宣傳，文案寫著「在地人推薦彰化必買」、「一份承載心意的禮盒，最適合傳遞節日祝福。」且底下留言區有不少人表示已下訂單，宛如官方粉專。

▲▼ 「彰化GO購」有不肖人士經營仿冒網站進行詐騙。（圖／彰化縣政府經濟暨綠能發展處提供）

但千萬別上當！彰化縣政府經濟暨綠能發展處在臉書發文澄清，近期發現有不肖人士假冒彰化百大商品、埤頭鄉農會、彰化GO購與彰化百大商品展名義， 進行詐騙行為，其詐騙手法包括盜版販售、假冒廣告素材、假冒平台社群帳號等。

雖然經綠處隨即在貼文底下留言澄清「詐騙粉專！詐騙網頁連結！請勿相信不明來源！」但目前該留言已被原PO刪除。經綠處強調，該詐騙文章連結至今有效，請民眾務必認明官方網站與資訊，若發現任何可疑廣告、網站、帳號，請立即截圖並通報彰化縣府。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ella拋喜訊！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」
抽中拼賺43萬！　林百里「金孫」申購周二起跑
10歲就對「女同學媽媽」一見鍾情！　日男23年後娶回
台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開
全紅嬋上大學了！開學照曝光　酸民：胖成這樣了？
女星「跳一下」突喊頭痛！　醫臉色大變：趕快去醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

走讀衝突釀8警傷　北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢偵辦

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

小心上當！「彰化GO購」仿冒粉專假銷售真詐騙　囂張刪澄清留言

酒後互看不順眼！桃園2派人馬爆推擠衝突　警網攔查送辦

正妹要少年「用尺量」拍下體照！竟是同校男師假扮　同學也受害

驚險畫面曝！預拌混凝土車撞分隔島「子車解體翻覆」　泥沙傾瀉

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

走讀衝突釀8警傷　北市警：黃國昌9/15若未到案將函送北檢偵辦

確診COVID-19飆速133公里就醫　遭重罰+吊照求撤銷...法官打臉

民眾爆員警要求「檢舉長官」　東勢分局還原過程澄清

國3持空氣鎮暴槍逼車惡煞落網！辯「賓士變換車道嚇到他」

小心上當！「彰化GO購」仿冒粉專假銷售真詐騙　囂張刪澄清留言

酒後互看不順眼！桃園2派人馬爆推擠衝突　警網攔查送辦

正妹要少年「用尺量」拍下體照！竟是同校男師假扮　同學也受害

驚險畫面曝！預拌混凝土車撞分隔島「子車解體翻覆」　泥沙傾瀉

上車舞爆紅　粉絲一出手「就砸6位數抖內」嚇歪他！內行：只是小咖

孫興慜開賽53秒破門、布安加帽子戲法　洛杉磯4比2擊退聖荷西地震

失智者照顧協會台中SOGO辦愛心活動　謝祖武連4年擔任友善大使

Ella重磅喜訊曝光！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」

臨江夜市爆口角！夫妻候餐擋服飾店門口　老闆錄影手機遭撥開

黃金獵犬是「育兒神隊友」　幫搖睡、拿尿布期待寶寶陪玩球

BL劇CP見面會當場嘴對嘴親了！成晞「下跪求婚」王君豪…畫面閃爆

初一酒駕撞碎2家庭！統聯司機救乘客葬身火海　肇事女賠錢換免囚

不用錢就能賺錢？見有人「想拚當沖」486先生搖頭：注定慘斃

陸抗戰片《731》將上映　細菌戰劇情警告「未滿18歲謹慎觀看」

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

社會熱門新聞

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

景美夜市海產店遭8+9索保護費　警方回應了

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高鐵旅客行動電源自燃　警依公共危險偵辦

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

哈士奇上錯車！　警一看又是「Money」

72歲婦領120萬遭阻！警查身分竟是通緝犯

清潔員撿32元舊電鍋贈拾荒嬤遭起訴　法務部：針對小額貪污案修法

快訊／電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

涉洗錢30億！東引快刀手、茗香園老闆收押

練田徑把老婦撞成植物人！高職生要賠736萬

賓賓哥涉打「雲林阿公」老房東黑歷史起底　

更多熱門

相關新聞

1億全被「假警察」騙走！　手法曝光

1億全被「假警察」騙走！　手法曝光

日本佐賀縣一名60多歲女子遭假警察詐騙高達5億3500萬日圓（約新台幣1.1億元），對方以資金扣押凍結為由來電，前前後後6次向受害女子收取現金。警方13日宣布再逮捕2名主嫌，連同先前的2人，目前已有4人落網。

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

國3開槍逼車畫面曝　疑彰化惡煞15天後再犯

販售二手繪本「做錯1步」！他一查帳戶慘了

販售二手繪本「做錯1步」！他一查帳戶慘了

停工廠房鬼月「電費破萬」　屋主怒：好兄弟開趴？

停工廠房鬼月「電費破萬」　屋主怒：好兄弟開趴？

蛋黃酥之亂又來了！400米人龍癱瘓街頭

蛋黃酥之亂又來了！400米人龍癱瘓街頭

關鍵字：

彰化彰化GO購詐騙粉專臉書

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

關鍵改判奪季軍！U18教頭：韓國捕手阻擋

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面