小心上當！「彰化GO購」仿冒粉專假銷售真詐騙　囂張刪澄清留言

▲彰化縣府舉辦的「彰化GO購」活動，有不肖人士經營仿冒網站進行詐騙。（圖／彰化縣政府經濟暨綠能發展處提供）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣政府為了刺激鄉親消費，日前推出「2025彰化GO購」活動，卻有不肖人士創立假粉專，誤導消費者進入假連結購買，縣府經濟暨綠能發展處至該詐騙貼文底下留言澄清，甚至遭刪留言。經綠處強調，若對於資訊來源有疑慮， 請務必透過官方網站或認證社群帳號進行確認， 以確保交易安全與個資保障。

「2025彰化GO購」自9月1日至11月30日為止，3個月期間凡於縣內店家消費滿500元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，月月抽汽車，最大獎還可以把百萬電動車開回家。

臉書上卻出現一個僅有5人追蹤的活動同名粉專，PO出商品貼文宣傳，文案寫著「在地人推薦彰化必買」、「一份承載心意的禮盒，最適合傳遞節日祝福。」且底下留言區有不少人表示已下訂單，宛如官方粉專。





但千萬別上當！彰化縣政府經濟暨綠能發展處在臉書發文澄清，近期發現有不肖人士假冒彰化百大商品、埤頭鄉農會、彰化GO購與彰化百大商品展名義， 進行詐騙行為，其詐騙手法包括盜版販售、假冒廣告素材、假冒平台社群帳號等。

雖然經綠處隨即在貼文底下留言澄清「詐騙粉專！詐騙網頁連結！請勿相信不明來源！」但目前該留言已被原PO刪除。經綠處強調，該詐騙文章連結至今有效，請民眾務必認明官方網站與資訊，若發現任何可疑廣告、網站、帳號，請立即截圖並通報彰化縣府。