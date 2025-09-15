張亞中領表參選國民黨主席　「不該否認韓國瑜選總統可能性」

▲張亞中參選國民黨主席。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（15日）起辦理黨主席選舉參選人領表與登記作業，參選人之一孫文學校總校長張亞中，由辦公室主任何啟聖代為領表，但因格式不符仍需補件，張亞中預計18日正式登記參選。何啟聖則代為宣讀張亞中的聲明指出，未來總統候選人的產生，不能再靠欽定或徵召，剝奪基層黨員的意志，眼下大家都在拱盧秀燕，但高層的權貴操作，正在逐步消耗盧的聲望與能量，更不該因此否定韓國瑜或其他優秀黨員同志參選的可能性。

何啟聖表示，張亞中基於熱愛由國父孫中山所創建的中國國民黨，毅然決然投入黨主席選舉。張亞中的初衷很單純，希望藉由公平選舉，讓全民刮目相看，讓國民黨重新回到受人尊重的位置。很可惜，這個黨主席選舉過程中，已經充滿過去4年當中，踐踏國民黨內民主的劣習。

何啟聖痛批，這次國民黨主席的相關時程一改再改，連黨主席的參選資格都臨時調整，這些總總都讓這次國民黨主席選舉成為國民黨歷史上最不公正、不公平、不公開的一次選舉。國民黨主席應該是比賽的裁判，怎麼可以跟可能參選人密室商談、喬事，這種赤裸裸的密室政治竟然習以為常，這就是國民黨為人詬病的醬缸文化跟權貴結構，張亞中參選的目標就是要改變這個現象。

何啟聖表示，張亞中鄭重呼籲，未來總統參選人的產生，不能再靠欽定或徵召這種剝奪黨員意志的做法，他們需要公平公開的初選。眼下，大家都在拱台中市長盧秀燕，的確盧秀燕在此刻是最強的，但在國民黨高層權貴的操弄下，盧秀燕的聲量和能量正逐步被消費跟消耗當中，更不應該去否定立法院長韓國瑜或其他優秀黨員參選的可能性。

何啟聖說，張亞中也喊話，請尊重每一位黨員的自由意志，這是一場黨內選舉，不要將黨員當成冷冰冰的投票機器，唯有重拾黨魂跟尊嚴，國民黨才能再度成為一個偉大跟光榮的政黨。

