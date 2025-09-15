　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強領表參選國民黨主席　找徐巧芯執掌社群再推「萊爾校長」

▲▼羅智強參選中國國民黨主席領表。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨主席選戰，羅智強現身領表，找來徐巧芯助陣。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日舉行，今（15日）至19日開放領表登記，國民黨立委羅智強在同黨立委徐巧芯陪同下前往中央黨部領表。羅智強表示，「關於參選黨主席，這不是我一個人的決定，很多國民黨新生代都來勸進我，新的主戰場就在立院法，因此戰鬥指揮中心就要設在立法院，才能展現統合力跟即戰力」，並宣布若自己當選後，將邀請徐巧芯主掌社群、青年發展、AI運用，仿效之前國民黨推出「萊爾校長」影片，用蜜獾精神來開創號召年輕人的康莊大道。

羅智強上午前往國民黨中央黨部領表時稱讚，徐巧芯在綠油油的Threads上衝鋒陷陣，用論述跟理念大殺四方，讓民進黨被殺的落花流水，若自己當選，會邀請徐巧芯主掌社群發展、青年發展、AI發展等尖端領域，仿效「萊爾校長」打動人心的動畫，用徐巧芯的蜜獾精神打造國民黨的康莊大道。

羅智強還說，參選黨魁不是他個人決定，而是多位中生代藍委們一起勸進希望他承擔大任，將戰鬥指揮中心設在立法院發揮戰力，因為國民黨青壯這代可以說，已經能夠完全承擔下架賴清德的重任，更可以讓國民黨重返執政。

徐巧芯表示，今天是基於同事與夥伴關係來陪同羅智強，尤其在大罷免時期羅智強非常盡心盡力，把賣書的所得都捐出來，當時理應人人自危、自掃門前雪，但羅智強卻選擇挺身而出，幫助所有兄弟姐妹，如果國民黨內有更多像羅智強一樣願意分享的人，那國民黨就會更強壯，因此應該由青壯世代執掌國民黨，國民黨也會給更多年輕人很多機會，也盼黨內未來不再有「螃蟹」互扯後腿的情況。

徐巧芯強調，羅智強上會期是副書記長，對於藍白黨團合作有經驗，本會期是書記長，雖然兼任黨主席會很辛苦，但中生代、新生代一起團結，百年老店一定有新契機。她也希望，這次黨內選舉不是互扯後腿，而是強調自己好的地方，其餘的候選人也有其專長和優點，最後結果由黨員決定。

關鍵字：

國民黨黨主席選舉羅智強徐巧芯

